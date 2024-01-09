馬英九對外媒稱「中國太強大不能打」 賴競總：寄望對岸善意只剩和平統一

《德國之聲》（DW）記者今在民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴國際記者會提問指出，國民黨前總統馬英九認為（中國）大陸「太大、太強」，台灣如何提升自我防衛都不會贏，不應以軍事手段應對兩岸局勢。（圖由趙怡翔提供）

2024/01/09 16:40

〔記者陳昀／台北報導〕《德國之聲》（DW）記者今在民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴國際記者會提問指出，國民黨前總統馬英九認為（中國）大陸「太大、太強」，台灣如何提升自我防衛都不會贏，不應以軍事手段應對兩岸局勢；賴競總發言人趙怡翔示警，票投國民黨，就是回到馬英九認為的中國太大、台灣太小，只能將希望寄託在對岸的善意上，如果只能這樣換來和平，台灣的未來只剩和平統一一條路。

趙怡翔表示，民進黨今天舉行選前第3場國際記者會活動，邀請世界各地的記者採訪台灣的民主選舉，並直接向總統、副總統候選人提問，像各國媒體展現台灣是「世界的台灣」，我們有決心捍衛民主與自由價值，共同為印太和平與穩定做出貢獻。

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趙怡翔指出，每當我們向國際社會提出訴求時，台灣的利益不時就會被扯一下後腿，例如在場的德國之聲（DW）記者公開表示，他最近訪問前總統馬英九，馬英九認為台灣無論如何防衛自己都沒用，因為「（中國）大陸太大，比我們強太多」，建立嚇阻力非當務之急。

賴清德當下回應記者，和平無價、戰爭沒有贏家，所以只要對等尊嚴，台灣的門永遠都是開著，願意跟中國來進行交流合作。我們對和平有理想，但不能有幻想，接受中國一中原則的主張，這不是真正的和平，沒有主權的和平就跟香港一樣是假和平。

接著賴清德說，未來要強化國防戰力、提升台灣的經濟實力與韌性，並與國際社會加強合作和民主陣營站在一起，發揮威懾的力量，追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意，侵略者的善意是靠不住的，過往西藏、新疆，或現在的香港，都是很好的例子。

趙怡翔認為，賴清德回答得很完整，很多人問這場選舉在爭什麼，這就是其中的核心差異，在馬英九的世界裡，只有對話、緩和及其他非國防手段才能讓情勢降溫，但身為前總統的他，怎麼會不知道地緣政治是現實與殘酷的？若台灣僅靠中國的善意而非實力換來和平，這個和平隨時能被對岸取代，台灣的未來也只會剩下和平統一的單一條道路。

他強調，票投國民黨，就是回到馬英九的思維「中國太大、台灣太小，只能將希望寄託在對岸的善意上」，票投民進黨就是自立自強，與國際社會站在一起，透過嚇阻帶來兩岸的永續和平與穩定。

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