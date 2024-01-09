民進黨質疑凱旋苑補貼方案騙人 侯辦反批建議改名「民主奧步黨」

凱旋苑青年租金補貼方案說明。（侯辦提供）

2024/01/09 14:46

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨今天召開「公布錄音檔，侯友宜說謊」記者會，出示學生致電詢問凱旋苑租金補貼的錄音檔，並批方案騙人，看得到吃不到。對此，侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，綠營昭告天下他們看不懂白紙黑字的申請公告，當上民代卻不知道怎麼查公開資料，不但想拉學生當擋箭牌，還要求侯友宜太太公布私人電話，建議改名「民主奧步黨」。

李利貞表示，申請管道已在1月5日侯辦記者會清楚說明，有需求的民眾或學生可透過電話、E-mail詢問又昱。凱旋苑管理中心屬於民間物業公司，管理中心人員清楚提到「要向又昱公司申請」，因此詳細資訊與審核當然是以又昱為準。另，根據又昱統計，1月8日申請首日，來電詢問的都是目前凱旋苑住戶，後續申請以E-mail為聯繫管道。

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李利貞說，凱旋苑青年租金補貼已收到申請並受理，反問民進黨，黨籍總統候選人賴清德的萬里老家講公益信託已3週，卻依舊零進度，質疑現在來妨礙立刻推行青年房舍的凱旋苑，證明居住正義是民進黨喊好聽的口號，連處理「違建」都沒執行力的人，可以處理國政嗎？賴清德會不會在選前公布公益信託進度、在回答對死刑執行態度、公布高端採購合約及EUA審查會議記錄？

侯友宜競選辦公室發言人李利貞。（資料照）

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