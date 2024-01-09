為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨質疑凱旋苑補貼方案騙人 侯辦反批建議改名「民主奧步黨」

凱旋苑青年租金補貼方案說明。（侯辦提供）

凱旋苑青年租金補貼方案說明。（侯辦提供）

2024/01/09 14:46

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨今天召開「公布錄音檔，侯友宜說謊」記者會，出示學生致電詢問凱旋苑租金補貼的錄音檔，並批方案騙人，看得到吃不到。對此，侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，綠營昭告天下他們看不懂白紙黑字的申請公告，當上民代卻不知道怎麼查公開資料，不但想拉學生當擋箭牌，還要求侯友宜太太公布私人電話，建議改名「民主奧步黨」。

李利貞表示，申請管道已在1月5日侯辦記者會清楚說明，有需求的民眾或學生可透過電話、E-mail詢問又昱。凱旋苑管理中心屬於民間物業公司，管理中心人員清楚提到「要向又昱公司申請」，因此詳細資訊與審核當然是以又昱為準。另，根據又昱統計，1月8日申請首日，來電詢問的都是目前凱旋苑住戶，後續申請以E-mail為聯繫管道。

李利貞說，凱旋苑青年租金補貼已收到申請並受理，反問民進黨，黨籍總統候選人賴清德的萬里老家講公益信託已3週，卻依舊零進度，質疑現在來妨礙立刻推行青年房舍的凱旋苑，證明居住正義是民進黨喊好聽的口號，連處理「違建」都沒執行力的人，可以處理國政嗎？賴清德會不會在選前公布公益信託進度、在回答對死刑執行態度、公布高端採購合約及EUA審查會議記錄？

侯友宜競選辦公室發言人李利貞。（資料照）

侯友宜競選辦公室發言人李利貞。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱旋苑補助方案被爆「選後再說」 民進黨：先剝削再欺騙學生
2024/01/09 14:36

凱旋苑補助方案被爆「選後再說」 民進黨：先剝削再欺騙學生
轟侯友宜一手吸學生血、一手新莊炒地 民進黨公布新CF：痛心
2024/01/05 17:34

轟侯友宜一手吸學生血、一手新莊炒地 民進黨公布新CF：痛心

「掙錢」新竹立委煉金黑心大揭露 (廣告)
綠指凱旋苑未申報公安 侯辦：選到不知所云、開口就造謠
2024/01/04 13:26

綠指凱旋苑未申報公安 侯辦：選到不知所云、開口就造謠
綠營質疑侯友宜凱旋苑不符消防法規 蔣萬安：一切合法
2024/01/04 11:48

綠營質疑侯友宜凱旋苑不符消防法規 蔣萬安：一切合法
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播