凱旋苑補助方案被爆「選後再說」 民進黨：先剝削再欺騙學生

民進黨發言人張志豪、戴瑋姍9日召開「公布錄音檔，侯友宜說謊」記者會，批評凱旋苑租金補貼方案「看得到，吃不到」。（記者張嘉明攝）

2024/01/09 14:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜家族的「凱旋苑」剝削學生爭議，國民黨稱青年租金補貼方案昨天起開放申請，但民進黨今天公布學生和凱旋苑管理中心的通話錄音黨，對方稱「預計的可能就是選舉後」，且補助得自己去找侯家的又昱公司，但根本沒有任何聯繫方式。

民主進步黨發言人張志豪、競總發言人戴瑋姍今（9）日公佈學生和凱旋苑管理中心通話錄音檔，踢爆侯友宜欺騙說謊。張志豪表示，侯辦公告昨日起開放申請青年租金補貼方案，有不少符合低收入戶、中低收入戶或家戶所得總額在133萬元以下的文大學生致電凱旋苑要了解補貼方案，並爭取還有52間空房的承租機會。

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但有不滿被欺騙的學生陳情，凱旋苑管理人員稱「首先那個開放申請，必須要是我們的住戶才能夠申請」、「他是開放給我們這邊的住戶的人，住在我們這一棟的人，不是開放給所有學生，那住在我們這一棟住在我們這一戶的人，不管你是不是學生，符合條件都可以申請」。

另外，對方又向學生強調，「你必須要是住戶住在凱旋苑的人才可以跟又昱公司申請，因為他這個是補貼給住在凱旋苑的人，不是補貼給所有那個學生或是外面的人」。

至於看房需求，凱旋苑稱「目前預計的可能就是選舉後，最晚可能就是2月會開放看房」；至於房租，對方稱「還是按照當初我們訂的價錢，你等我們簽完之後，你再拿著合約去向又昱公司申請補貼」。

對方也稱，「如果你是符合資格的話。我現在講的數字只是舉個例子，並不是實際的數字，詳細的要麻煩你看新聞公告，我現在只是舉例，假設你租一個月16000元的房間，又昱公司是一個月補貼5千，那就是你要付給我們公司（即新壽）16000，又昱的5千是要另外申請，跟我們沒有關係」。

最後學生問要怎麼跟又昱公司申請？凱旋苑竟然回說「那就牽扯到首先你要是又昱公司的住戶，我就提供你後續的申請表，或者你上網他應該有公告，你直接聯繫又昱公司」。

張志豪質疑，從上週侯辦公告方案至今，不僅又昱公司沒有官網、沒有公開公司電話，連新壽公司官網也沒有任何相關公告，請問侯友宜說好的補貼方案到底公告在哪？還是只為了應付選舉，搞假動作，欺騙學生？

另外，根據文大學生通話錄音檔內容，該學生已明確說明是打工族，看到新聞報導提供弱勢家庭補貼方案，才致電「凱旋苑」管理中心，希望能了解申請的方式，結果卻吃閉門羹，而且完全不知道如何聯絡又昱公司，顯然看得到、吃不到！針對錄音檔的相關內容，希望侯友宜出來面對。

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