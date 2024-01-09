中國空飄氣球擾台 國防部：視威脅做相對應處 不因襲擾就擊毀

國防部軍事發言人孫立方少將。（記者吳書緯攝）

2024/01/09 12:05

〔記者吳書緯／台北報導〕中國頻頻施放空飄氣球擾台，國防部6日指出，近期偵獲空飄氣球，主要目的是以灰色地帶襲擾，企圖運用認知作戰，影響我民心士氣。針對是否擊落空飄氣球，國防部今表示，國軍對於空飄氣球保持嚴密監控，並視其威脅程度做相對應處，並不會因空飄氣球襲擾就擊毀，這樣很容易變成中共運用不對稱作戰方式，來擾亂國軍戰備應處作為與消耗國軍武器目的。

國防部今召開例行記者會，媒體關注近期中國空飄氣球密集飛越台灣本島上空的情況。國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校指出，有關近期中共空飄氣球動態，經過分析研判，空飄氣球飄移的路徑，對於多條國際航道造成安全威脅，主要目的就是從事灰色地帶襲擾，國防部已經於第一時間通報民航單位，做適切應處。

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黃明傑說，中共運用空飄氣球做為，從事認知作戰、影響民心士氣，國軍部隊料敵從寬、早期預警，完成反偵蒐的隱掩蔽部署。

根據國防部所公布的航跡圖，部分中國空飄氣球是在台灣本島上空消失，本報詢問國軍是否有尋獲空飄氣球的殘骸？黃明傑表示，「近期沒有搜獲殘骸」。

國防部軍事發言人孫立方少將指出，國軍對於空飄氣球的掌握，是運用所有的聯合情監偵手段密切掌握，而「消失」是在情監偵上的意義上消失，除了情監偵手段外，國軍也透過在空機進行查證。

針對空飄氣球的反制，孫立方指出有幾個原則，首先是對意圖研判，國軍透過彙整資料，分析中共施放空飄氣球主要目的，是運用灰色地帶手段，進行認知攻防，而在反制層面上，有一個原則就是視其危害程度，決定反制手段。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長王家駿上校指出，若空飄氣球進入人口稠密區，將按照路徑對各單位進行通知，並嚴密監控行徑，後續有無落下情況，均請作戰區保持監視。

孫立方表示，國軍各方面的情勢判斷空飄氣球的危害，若危害沒那麼高，反制就會考量中共是以空飄氣球執行灰色地帶方式襲擾，考量有無必要針對意圖做反制，如果空飄氣球對於地面有可能非常嚴重危害時，反制措施就會是積極反制，若是相對地面危害沒有那麼高，但當中共是要進行認知作戰，灰色地帶手法襲擾，是否依照中共期望國軍去做反制，有可能正好符合中共需求。

王家駿說，中共運用空飄氣球襲擾，國軍保持嚴密監控，並視其威脅程度做相對應處，並不會隨著襲擾就擊毀，很容易達成中共運用不對稱作戰的方式，來擾亂國軍戰備應處做為跟消耗國軍武器目的。

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