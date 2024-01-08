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首頁　>　政治

區域立委「藍橘合」 宋楚瑜推薦顏寬恒

宋楚瑜台中二選區推薦顏寬恒。（親民黨提供）

宋楚瑜台中二選區推薦顏寬恒。（親民黨提供）

2024/01/08 22:05

〔記者陳奕劭／台北報導〕選戰倒數階段，親民黨主席宋楚瑜開啟跨黨派輔選之旅，今日（8日）除前往南投埔里替山地原住民立委候選人張子孝站台外，也前往台中二選區為顏寬恒輔選。宋楚瑜說張子孝曾任2屆鄉長，對於原住民事務相當了解，是不二人選。也大誇顏寬恒勤跑基層，深耕地方，服務找得到人，選民應該給與最大的支持。

宋楚瑜表示，顏寬恒跟他提到台中二選區和台北市一樣大，但他每天都還是勤跑基層，深耕地方，了解民意，服務鄉親，做事相當有效率。宋楚瑜補充，沙鹿以前都是墓地，過去擔任省長時，變更和擴建道路，讓民眾擁有更好生活環境。

宋楚瑜說，顏清標和顏寬恒都是他的老朋友，顏清標曾任台中縣議長，立法委員最知道地方的需求，由顏寬恒來接棒，絕對沒有問題。顏寬恒家就住在這台中海線，大家都認識他，做事勤奮認真，服務鄉親不若人後，是找得到人的民意代表。

宋楚瑜呼籲，山地原住民立委記得要投給張子孝，他最了解原住民事務；台中二選區的選民，則要全力支持勤跑基層，服務認真的顏寬恒；親民黨重返國會後將跨黨派合作，推動兩岸和平拚經濟；籲請選民政黨票支持「一世做實事」的14號親民黨。

宋楚瑜推薦張子孝參選立委。（親民黨提供）

宋楚瑜推薦張子孝參選立委。（親民黨提供）

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