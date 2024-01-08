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蔣萬安偕顏寬恒參拜「當選媽」 外界解讀拔樁意味濃

蔣萬安今晚偕同顏寬恒（左一）、蔡壁如（右一）參拜烏日玉闕朝仁宮。（記者許國楨攝）

蔣萬安今晚偕同顏寬恒（左一）、蔡壁如（右一）參拜烏日玉闕朝仁宮。（記者許國楨攝）

2024/01/08 21:55

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中第二選區選情激烈，民進黨立委候選人林靜儀去年底才前往烏日玉闕朝仁宮，恭迎有「當選媽」稱號的「三媽」坐鎮競總，對手國民黨顏寬恒今晚也在台北市長蔣萬安陪同下參拜，外界解讀，朝仁宮是民進黨指標，此舉拔樁意味濃厚，廟方則說，媽祖不分顏色，只要能為民服務，心誠則靈。

烏日玉闕朝仁宮主祀媽祖，是地方信仰中心，陳柏惟當時與顏寬恒競選立委，曾到此恭迎媽祖坐鎮競總，結果在不被看好情形下當選，接下來民進黨立委林靜儀，2022年中二立委補選時，也曾恭請玉闕朝仁宮媽祖坐鎮總部，祈求選戰順利、平安，最後順利打敗顏寬恒當選。

除了林靜儀，包括蔡英文總統、前台中市長林佳龍、市議員張家銨、周永鴻等人都來參拜後順利當選，信徒因此稱這裡的媽祖是「當選媽」，稱號不逕而走， 而今年立委選舉中二選區依舊激戰，林靜儀去年12月12日再度到玉闕朝仁宮，恭迎「三媽」至競總安座坐鎮，祈求國泰民安、選戰順利。

台北市長蔣萬安今天南下為顏寬恒輔選，首站來到沙鹿玉皇殿參拜，晚間也驅車前往烏日玉闕朝仁宮，與蔡壁如、顏寬恒合體參拜。蔣萬安說，這次特地南下為顏寬恒、蔡壁如輔選，稍早也與北屯北區的黃健豪共同車隊掃街，團結一切反對綠營的力量，不論總統還是國會，共同下架民進黨是全民共識。

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