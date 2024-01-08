前民進黨員告吳音寧家族圖利幼兒園食材標案 吳競總反告誹謗

前民進黨員林斯明，到彰化地檢署按鈴控告，指吳音寧家族圖利幼兒園食材標案，涉嫌觸犯貪污治罪條例圖利罪。（記者陳冠備攝）

2024/01/08 21:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣前民進黨員林斯明，今日到彰化地檢署，按鈴控告民進黨彰化立委第三選區候選人吳音寧、吳音寧母親莊芳華及前溪州鄉鄉長黃盛祿，連續8年承包溪州鄉立幼兒園點心及營養午餐食材標案，觸犯貪污治罪條例圖利罪，對此，吳音寧競選團隊副總幹事黃盛祿說，林斯明意在抹黑，他已提告林加重誹謗及意圖使人不當選。

林斯明今天一早與支持民眾手拿「吳鬼搬運」立牌，前往彰化地檢署按鈴控告。他指出，黃盛祿擔任溪州鄉長時，找表妹吳音寧任公所主任秘書，來推動「托兒所在地食材供應計畫」，當時公所採有利標公開招標，結果最後讓成立僅33天的溪州尚水農產承包，但是擔任溪州尚水農產負責人就是吳音寧的母親莊芳華，他認為，這種內舉不避親，破壞營饍採購法之規定，讓人看不下去所以來告發。

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林斯明也為國民黨立委謝衣鳯抱不平，他表示，吳音寧稱謝衣鳯買台糖土地蓋豪宅，但溪州962地號台糖地是2019年公開標售，台糖是執政的民進黨所轄，如何瓜田李下？該地標售636坪，底價六千多萬元，由13家競標，謝家所屬隆霖開發公司以9800多萬出價最高得標，且當時立委是洪宗熠，非謝家鄭汝芬，何來特權得標？

對此，黃盛祿說，吳音寧並非他三等親內親屬，尚水公司也不是莊芳華籌組，他們一直推動友善土地，推小朋友吃在地無毒食材，因不捨小朋友吃最便宜的食材，所以報請縣府讓公所用最有利標，沒想到被這樣抹黑，抹煞公所過去的努力。

黃盛祿說，林斯明已經不是第一次告他，早在他競選溪州鄉長連任時，林就告過他和吳音寧圖利，但司法證實是子虛烏有的指控，現在選舉到了又拿出來講，還替謝家解釋豪宅的事，居心可議，對此他們在去年12月24日已遞狀反控林斯明涉嫌加重誹謗及意圖使人不當選，絕不容許不實謠言抹黑。

吳音寧競選團隊副總幹事黃盛祿說，林斯明意在抹黑，他已提告林加重誹謗及意圖使人不當選。（記者陳冠備攝）

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