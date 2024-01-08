侯友宜本命區出事了！塭仔圳零抗爭遭質疑 新北：拆遷過程無陳抗

新北市長侯友宜稱塭仔圳重劃案零抗爭，但被民眾質疑，市府表示，拆遷過程無陳抗事件。 （記者賴筱桐攝）

2024/01/08 18:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新莊泰山合法房屋自救會今天召開記者會，控訴請假參選總統的新北市長侯友宜稱「塭仔圳沒人抗爭」，令人聽不下去，批評「侯市長家蓋大樓，新莊透天變廁所」，並提出7點訴求。對此，新北市地政局表示，塭仔圳地區在都市計畫檢討階段曾有數次陳情活動，但在拆遷過程無陳抗事件。

地政局說明，塭仔圳地區早年在都市計畫檢討階段，因有合法聚落、廠家希望排除重劃而有數次陳情活動，新北市府經不斷與民眾溝通，將28處合法聚落保留下來，並排除重劃範圍。然而2020年9月重劃拆遷補償啟動後，拆遷過程確無陳抗事件。

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地政局表示，輔導搬遷期間針對區內4217間建物進行逐戶訪視，出動共1萬7千餘人次，並於泰山及新莊區公所設立「前進辦公室」面對面溝通，市府團隊更獲得2023年的公務員傑出貢獻獎，總統蔡英文肯定新北市府積極跟民眾溝通，降低民眾不安，全力達成搬遷任務，並親自頒發獎項。

地政局強調，塭仔圳重劃案能順利推動，最重要的是區內廠家、住戶、地方各界配合與支持，基層公務人員也展現不畏風雨及危險的精神，深怕遺漏任何一個生命，基層同仁的辛勞與成果不應遭到曲解，針對台灣事實查核中心的2篇報導有所誤解之處，地政局將去函澄清說明。

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