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駁高嘉瑜坐擁豪宅說 李彥秀：助理申報未換算單位

李彥秀表示，加州爾灣的土地面積為6900平方英尺，是辦公室工作人員在申報時未將「平方英尺」換算為「平方公尺」造成誤會，已在今（8）日提出申請更正。（資料照）

李彥秀表示，加州爾灣的土地面積為6900平方英尺，是辦公室工作人員在申報時未將「平方英尺」換算為「平方公尺」造成誤會，已在今（8）日提出申請更正。（資料照）

2024/01/08 20:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨北市立委第四選區（南港、內湖）候選人高嘉瑜指對手李彥秀擁有遠超正常民代收入所得的豪宅；李彥秀表示，加州爾灣的土地面積為6900平方英尺，相當於193.86坪，是辦公室工作人員在申報時未將「平方英尺」換算為「平方公尺」逕為申報，已在今（8）日提出申請更正。

高嘉瑜根據監察院資料指出，2018年李彥秀申報土地31筆、建物8筆，如今已增為土地38筆、建物10筆，其中，有一間座落於美國加州爾灣的高檔住宅區、且「占地6900平方公尺」，換算近2100坪，相當於一個足球場的「大」豪宅，若以加州爾灣每平方公尺均價為1萬美元計算，李彥秀豪宅市值將高達新台幣21億元。

李彥秀表示，高嘉瑜所說的內容有諸多與事實不符，她近年取得的土地都是繼承取得，並因繼承的人多，持份比例都非常低。擔任公職與歷次參選，都有依法申報財產，並無隱匿，可接受公評。

李彥秀說明，高嘉瑜所指的美國加州爾灣（Candleglow Irvine,CA 92602）的土地與建物，是在2016年年以180萬美元購入，並非新台幣21億元； 該筆財產為建物面積5142平方英尺（144.48坪）座落在6900平方英尺（193.86坪）的土地上。辦公室同仁為配合申報表單，疏漏沒有將「平方英尺」換算為「平方公尺」，並逕為申報，導致誤會，已在今（8）日下班前向主管機關申請更正。

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