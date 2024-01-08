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爆李彥秀坐擁美、中豪宅 高嘉瑜批：難怪護航「侯租公」

民進黨立委高嘉瑜今日開記者會揭露其對手、國民黨市議員李彥秀坐擁美國、中國豪宅，到底錢從哪裡來？（記者謝君臨攝）

民進黨立委高嘉瑜今日開記者會揭露其對手、國民黨市議員李彥秀坐擁美國、中國豪宅，到底錢從哪裡來？（記者謝君臨攝）

2024/01/08 12:14

〔記者謝君臨／台北報導〕選戰倒數！民進黨立委高嘉瑜今（8）日開記者會，爆料其對手、國民黨議員李彥秀在美、中兩國，坐擁遠超正常民代收入所得的豪宅，並質疑李家三代議員，手頭為何會有這麼多錢？同時針對李至今仍不敢回應她在選舉公報曬出的政績比較表，反倒曲解「公職人員選舉罷免法」的要件而濫行提告、浪費司法資源！

高嘉瑜指出，據監察院資料顯示，2018年李彥秀申報土地31筆、建物8筆，如今已悄悄增加為土地38筆、建物10筆，可謂是生財有道的「地產王」。她並直言，貓膩在於李申報的房產中，不僅包含在中國海南島三亞市精華地段金雞嶺路的一間60坪豪宅；更有一間座落於美國加州爾灣的高檔住宅區、且「占地6900平方公尺」，換算近2100坪，相當於一個足球場的「大」豪宅！

高嘉瑜質疑，加州爾灣每平方公尺均價為1萬美元，若申報資料無誤，李彥秀豪宅市值將高達新台幣21億元！但問題是：「這21億元到底從何而來？」試問一個正常的地方民代、三代議員的政治世家，手頭怎麼會有這麼多錢？又為何要在中國三亞置產？李彥秀有必要向選民解釋清楚！

高嘉瑜進一步指控，李彥秀登錄的美國豪宅，購買時間是2016年6月2日，而同年2月1日是李宣示成為第9屆立委的日子，中間僅相差4個月，意即李甫當選立委就急忙把大量資金移轉到美國置產，甚至每年也長期待在美國，是否計畫投資移民？有無綠卡？可以說李從上任立委的第一天起，就開始背叛港湖選民！

高嘉瑜表示，李彥秀過去無論身為議員或立委，每當港湖發生市府對特定建商顯有偏頗、甚至勾結之虞時，總是一聲不吭，為何李不敢碰建商財團？「因為她坐擁豪宅、又收受內湖捷運聯開案中的爭議建商潤泰捐款高達500萬元！」一直以來和建商財團站在一起的李，也難怪日前會幫剝削學生、炒地皮的特權逃漏稅騙子「侯租公」護航，因為他們都是名下有價值數十億不動產的既得利益者！

李彥秀︰近年取得土地繼承而來 持份比例低

對此，李彥秀表示，美國的土地與建物，是她以180萬美元購入，並非新台幣21億元；另，該筆財產為建物面積5142平方英尺（144.48坪）座落於6900平方「英」尺（193.86坪）土地上。因辦公室同仁疏漏未將平方英尺換算為平方公尺，並逕為申報，而致各界誤會，今將向主管機關申請更正。

李彥秀也強調，她近年取得的土地悉數為繼承而來，並因繼承者眾，持份比例皆非常低；擔任公職與歷次參選皆依法申報財產，不僅並無隱匿，且可受公評。

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