「國三生割喉案」受關注 國民黨台中4候選人提反廢死聯合政見

「國三生割喉案」受關注，國民黨台中4名候選人提反廢死聯合政見。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/08 20:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「國三生割喉案」引發譁然，受害家屬日前發出公開信，強烈反對廢死，讓「死刑存廢議題」再度引發熱議，國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興、黃健豪、羅廷瑋今日痛批民進黨執政下違法不執行死刑，根本是「廢死黨」，4人明確表態「反廢死、挺公義」立場，呼籲政府應依法執行死刑，還給受害者與家屬應有的公道。

廖偉翔指出，2022年中正大學犯罪研究中心的民調，高達87.5%的民眾反對廢除死刑，前總統馬英九8年任內，依法執行了33件死刑，現任蔡英文政府卻只有2件，與支持死刑的民意背道而馳，民進黨政府更以「釋憲程序中」為由推託，拿釋憲當擋箭牌，讓死刑名存實亡。

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林家興指出，日前國民黨總統候選人侯友宜已向民進黨總統候選人賴清德提問是否支持廢死，但賴迴避回答，民進黨知法玩法，忽略國家法令應執行死刑，更違反主流民意，根本是「廢死黨」，他們反廢死挺公義，還受害者家屬應有公道。

羅廷瑋則指出，賴清德對是否廢死不敢講清楚，避而不談就是騙選票，實際卻執行廢死，暴力及偏差行為愈來愈多，為讓台灣有更安定的社會，民眾均應要求候選人表態是否支持廢死。

黃健豪也說，死刑的法令是立院三讀通過，死刑也均是經法院三審確定，唯罪大惡極者才會判死，且主流民意都反廢死，民進黨卻是卡民意不執行，執政8年不作為，持續用程序拖延傷害家屬。

4人均強調，他們「反廢死，挺公義」，未來前進國會一定聽從民意，讓社會更安定。

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