力挺謝子涵 陳慧君：韓國瑜若當立法院長 外交顏面哪裡放？

台中市第三選區民黨立委候選人謝子涵，在潭水亭舉行「前進國會·子涵on the way」記者會。（記者歐素美攝）

2024/01/08 11:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區民黨立委候選人謝子涵，今天在潭水亭舉行「前進國會·子涵on the way」記者會，台中市議員周永鴻、蕭隆澤，還有民進黨不分區立委候選人陳右欣、曾湘樺、陳慧君等皆前來站台。陳慧君表示，若藍白過半，韓國瑜當選國會院長，我們的外交顏面要往哪裡放，一個被罷免的市長，一個不挺台灣、不挺年輕人，不挺自己土地的人當院長時，我們是多麼的辛苦，呼籲大家支持謝子涵，讓民進黨國會過半，成為賴清德最好的後盾。

不分區立委候選人陳右欣、曾湘樺、陳慧君表示，政治不是呼口號，而是努力讓民眾共感，潭雅神后不是民進黨的艱困選區，而是年輕人的艱困選區，謝子涵對土地有熱忱，有中央的歷練及外交的經驗，這樣優秀的年輕人回到自己的土地，可以帶來更好的發展、更多的建設、聽到更多年輕人的聲音，強調對手在這裡30年夠了！

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陳慧君說，高雄不小心讓韓國瑜當選市長時，聽到「高雄人」好像都有點歧視的感覺，但當我們用選票罷免韓國瑜時，這是我們的光榮感，很難想像若藍白過半，韓國瑜當選國會院長，我們的外交顏面要往哪裡放，一個被罷免的市長，一個不挺台灣、不挺年輕人，不挺自己土地的人當院長時，我們是多麼的辛苦，呼籲大家支持謝子涵，讓民進黨國會過半，成為賴清德最好的後盾。

國務青代表蔡秉恩表示，他是首投族，年輕人選擇站出來，因為這場選戰非常關鍵，要一起選對的人、走對的路，讓小英總統八年的優秀執政能夠延續，讓台灣持續的和世界的民主夥伴走在一起，他相信賴清德提出的國家希望工程，可以讓台灣繼續前進，成為一個民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，這是年輕人期待的願景、及未來的渴望。

蔡秉恩說，國民黨說要政黨輪替，卻絕口不提在全國22縣市中有14個是國民黨執政，台中市第三選區更有一位已選舉30年的楊瓊瓔，我們必需問，30年了，楊瓊瓔有讓這裡更進步嗎？有讓家鄉更光榮嗎？有讓我們看到她的專業能力嗎？如果答案是沒有的話，我們必需告訴大家，30年真的夠了，我們需要一個更新更好的立委。

蔡秉恩表示，謝子涵曾前往日本研究地方創生，四大承諾其中一項就是打造大山線的觀光中心、青年工作站及返鄉宜居中心，讓潭雅神后有更多就業機會，讓更多年輕人可以留下來，讓雅神后再次充滿年輕活力，讓子涵帶我們找回故鄉的光榮感，呼籲青年1月13日返鄉投票，拜託大家讓子涵進國會，讓子涵對土地的理想可以落實，讓青年的熱情可以被實踐，拜託大家一起總統勝選、國會過半，一票賴清德、一票謝子涵、一票民進黨。

謝子涵則表示，青年參政沒有包袱、毫不畏懼、很有勇氣、不會害怕失敗、有創新的能力，希望為地方找來新的解方，也希望地方所有的發展困境，可以透過行動成為這個社會愈來愈完美的一份子。你的一票可以改變家鄉，讓家鄉社會及台灣更加完美，呼籲大家一定要返鄉投票。

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