想回台遭親戚狠酸「浪費機票」 她氣炸：留學生想投票錯了嗎

有網友表示表妹近日從美國返台投票，卻被親戚狠酸住國外沒資格。（彭博）

2024/01/08 00:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選倒數6天，本週六（1/13）就是大選投票日，不少旅居海外的民眾或留學生都紛紛買好機票，準備回台投票。不過，近日一位女網友在Dcard上分享，在美國留學的表妹打算回台灣投票，卻被家中親戚狠酸「你有甚麼資格投票，反正都躲到國外去了」，甚至認為來回很浪費機票錢，聽完讓她氣炸表示「留學生想投票錯了嗎」？

一名女網友日前在「Dcard」上發文，透露自己的表妹正在美國留學，上週放假後返台跨年，並打算待到1月下旬才回美國，這樣也能參與這次的投票。沒想到表妹的一席話竟被阿姨狠酸「你有甚麼資格投票，反正都躲到國外去了」，甚至認為表妹來來回回很浪費機票錢，強調「為了投票回台灣是真的很沒必要」。

原PO補充，這些話都是聽母親轉述，但聽完相當生氣並表示「留學生想投票錯了嗎」，貼文曝光後，引起網友熱議，「一句話，乾她們屁事」、「憲法賦予他權利」、「自己的親人也不好開駡，就只能委婉說『順便投票的，主要是回來看家人』，不過以後應該再不用告訴她們有回來投票的事，話不投機半句多」、「我下星期六早上到，投完票搭晚上飛機回美東」。

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