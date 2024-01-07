橫跨7千多公里回台投票 旅居印度網紅：能換台灣好未來絕對划算！

本月13日為總統大選投票日，各界都相當關注誰能拿下總統大位，帶領台灣走下一個4年。（資料照）

2024/01/07 18:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六（1/13）就是2024總統暨立委大選投票日，不少政治人物、KOL紛紛跳出來呼籲選民踴躍返鄉投票。旅居印度的網紅「Namaste！印度不靠北」近日發文透露自己為了投票遠從印度回到台灣，直言「來回20多個小時能換得台灣好的未來，絕對划算」，被網友讚爆。

時常分享旅居印度大小事的網紅「Namaste！印度不靠北」，6日透過臉書粉專透露自己特別為了投票，已搭機回到台灣，「終於和大部分北戚們（粉絲暱稱）同時區了，體感距離真的挺遠的。絕大多數人應該都比我投這3票容易才對。但這來回20幾個小時的賭注，要是能換台灣4年、甚至8年的未來，划算！連印度人都不會跟你殺價的那種划算。回家投票，你值得最好的人。」

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貼文一出吸引上千網友點讚，「好感動！相信我們選對的人，做對的事，台灣會越來越好」、「歡迎回家投票」、「謝謝你願意專程回來投票」、「我這週也準備從韓國回台，絕對支持賴蕭」、「一起守護台灣」、「謝謝回家，大家要繼續努力拉票，守護台灣」、「我也是會飛回去投票的，機票很貴，可是比失去台灣便宜」。

另外，YouTuber「阿滴」昨天也透過IG限時動態PO出選舉公報，發聲呼籲大家回家投票，提醒「投票時間113年1月13日，早上8點至下午4點。投票請帶國民身分證、印章、投票通知單」。

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