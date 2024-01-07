高雄大進場 侯友宜稱當選要拿掉民進黨3個神主牌

國民黨高雄大造勢，朱立倫（左起）、侯友宜、蔣萬安同框。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 18:57

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨今天在高雄大造勢，總統候選人侯友宜傍晚在眾人簇擁下大進場，足足走了6、7分鐘，他致詞時砲轟民進黨一黨獨大，箝制言論自由 ，民進黨的「廢死、台獨、非核家園」3個神主牌，他當總統後都要把它拿下來。

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根據主辦單位說法，這場造勢湧入3萬人，但國民黨不分區立委候選人謝龍介卻在台上說，現場吸引12萬人，人數落差極大。

侯友宜於傍晚5點半，由台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫等人陪同大進場，足足走了6、7分鐘，支持者不斷高呼「侯友宜凍蒜!」。

蔣萬安致詞時表示，大家給民進黨8年，卻是一黨獨大、貪污腐化、派系分贓，這次一定要換人做看看，用選票告訴民進黨「人民的力量」，翻轉台灣從高雄開始，侯友宜可以帶領大家走向正途。

國民黨主席朱立倫說，台灣民主30年了，做好繼續做，做不好就換人，拜託大家集中選票，給改革的國民黨一個機會。

壓軸的侯友宜在全場歡呼聲中上台，他指自己有南部人的「氣口」，用生命相挺，該堅持的就堅持，南部是他的故鄉。他5年前回到國民黨，期待國民黨不斷改變、反省、給年輕人機會。

侯友宜批評，民進黨一黨獨大，用促轉會修理他，影射殺傷力最強，連學術最自由的台大校長管中閔，要上任卻換了3個（教育）部長，管中閔看不下去，委屈太久，今天終於站出來，不能讓民進黨一黨獨大，箝制言論自由。

他說，民進黨都用奧步抹黑抹紅，用國家機器、媒體、網軍、側翼鋪天蓋地，「明明你是對的，變成是他對的」、「侯友宜的話出不去，你們看不到」，控制媒體言論，他疾呼NCC要打掉重練。

侯友宜強調，民進黨最愛說他親中賣台，今天經濟學人雜誌有學者分析，侯友宜不會賣台、而是顧兩岸。他是用生命顧台灣，民進黨不要用意識形態撕裂感情，用仇恨值對立分化。

針對廢死，侯友宜表示民進黨一直支持廢死，媒體問賴清德，他轉頭就走，都不回應，「民進黨神主牌是廢死，要改嗎?」，他進一步說，民進黨3個神主牌是廢死、台獨、非核家園，高雄都吸燃煤火力發電，目前肺癌是台灣癌症第一名，他當總統後，這3個神主牌都把它拿下來。

侯友宜也說，他也會結合有志一同的在野黨，組有權有責的聯合政府，全民共享政黨共治，分享權力但要合作，希望改變台灣政治制度，讓全民監督總統。

侯友宜指民進黨的「廢死、台獨、非核家園」3個神主牌，他當總統後都要把它拿下來。 （記者李惠洲攝）

侯友宜大進場，足足走了6、7分鐘。（記者李惠洲攝）

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