為侯友宜站台又口誤 馬英九：「下架國民黨」才能撥亂反正

總統馬英九今天在高雄為侯友宜站台時，再度口誤說「要下架國民黨，才能撥亂反正」。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 17:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統馬英九今天在高雄為侯友宜站台時，再度口誤說：「要下架國民黨，才能撥亂反正」，發覺講錯了，趕緊更正說是：「下架民進黨，才能撥亂反正！」

前高雄市長韓國瑜今天也趕來高雄，參加國民黨大造勢，他表示，今天是他第99場助講，代表高雄幸福長長久，他也謝謝6年前選高雄市長給他機會，讓他最感動是李四川副市長，高雄台南將近30年登革熱，他擔任市長1年就解決； 民進黨廣告卻打他爬樹、到下水道視察，這些人沒想到市長會爬上樹，結果蚊子在樹上產卵，他任內水溝清理2千公里，挖出塌塌米、電視機。

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韓國瑜批評，民進黨執政8年，貪汙腐敗太嚴重，高雄對民進黨特別寬容，民進被寵壞了，應該下台反省，呼籲選票全部集中，讓國民黨立委全壘打。「台灣要乾淨政治、不要貪污，要下第一代幸福快樂，不要進入戰場!」

接著上場的前總統馬英九，則細數他任內政績，但民進黨執政7年多，邦交國從22國降到13國，與中國中斷交流，兩岸兵兇戰危，「國民黨執政兩岸不會打仗，民進黨執政就難說了！」 他也批賴清德說「中華民國憲法是災難」，暴露賴不遵守憲法，這樣的人當選才是災難。

不過，馬英九結束致詞前，再度口誤說：「要下架國民黨，才能撥亂反正」，發覺講錯了，又更正說下架民進黨才能撥亂反正。

前高雄市長韓國瑜呼籲選票全部集中，讓國民黨立委全壘打。（記者李惠洲攝）

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