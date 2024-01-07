蘇巧慧樹林選前大團結 蔡英文讚優秀立委籲衝出最高票

蘇巧慧致詞。（記者董冠怡攝）

2024/01/07 17:21

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨籍新北市立法委員第五選區候選人蘇巧慧尋求連任，今天下午在樹林區育林國小舉辦「選前大團結」。總統蔡英文出席致詞稱讚，蘇巧慧擔任立委以來，積極爭取建設、用心照顧鄉親，距離投票日只剩6天，拜託選民持續催票、拉票，跟蘇巧慧一起衝衝衝，衝出最高得票率。

蔡英文表示，執政8年讓台灣走在對的路上，其中3件事非常重要，第一是建設國家、壯大台灣，全國推動基礎建設；第二是財政改善不忘照顧人民，提高長照、少子化政策預算，以及提供租金補助、減稅，同時嚴守紀律，8年還債9千億，史上最多；第三則是堅持民主自由走向世界，以實際行動展現國防自主的決心，與民主國家站在同一陣線，守護台灣已成全球共識。

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蔡英文說，當年前瞻預算送進國會審查時，遭到在野黨杯葛，但因有蘇巧慧等人在立法院奮鬥，最終突破困難，讓台灣經濟成長恢復動能，她同時也是公督盟評鑑優秀立委，懇託選民用最多的選票肯定認真的立委，高票當選、連任，以及民進黨國會席次過半，輔佐總統候選人賴清德、蕭美琴讓台灣這台車繼續穩定行駛在正確的道路。

蘇巧慧表示，她做事認真，建設不分大小、服務不分黨派，努力想盡辦法解決問題，像是推動樹林捷運動工、協調新樹鶯堤外便道、替38所學校爭取188項建設共計7億餘元、人行道改善、山區居民有自來水可用，政績卓著，但卻選得很辛苦，拜託民眾「看成績，不要看顏色啦」，強調自己沒有讓選區漏氣，懇請再給一個機會，努力實現樹林鐵道觀光、大柑園都市計畫、樹林醫養專區、南新莊第二運動中心等政見，肯定她的真心打拚。

蔡英文替蘇巧慧站台。（記者董冠怡攝）

蔡英文致詞。（記者董冠怡攝）

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