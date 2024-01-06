蘇巧慧、于北辰合體車掃 籲讓支持國防、護台的立委連任

桃園縣無黨籍議員于北辰陪同立委蘇巧慧進行車隊掃街。（記者翁聿煌攝）

2024/01/06 16:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕選前黃金週，尋求連任的新北市立委蘇巧慧，6日與無黨籍桃園市議員于北辰在鶯歌合體車掃，蘇巧慧表示，這幾年在樹林、鶯歌、新莊西盛的成績大家有目共睹，因此不僅選區超過9成里長連署支持她連任，也有許多好朋友跨區來相挺，蘇巧慧表示，這次立委選戰不用比黨籍、比顏色，就比政績「請大家給會做事的人一個公道。」

曾任陸軍少將的于北辰，針對日前傳出中國透過援助特定候選人資金介入台灣選舉，他指出，中國這次介選空前囂張，相較過往都是透過用側翼、用間接的手段干預選舉，這次直接完全不演了，直接的進行介選，于北辰認為，這是因為中國當局感到焦慮，害怕讓中國國內看見台灣的民主與自由，進而不利於中國當局維穩。

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于北辰強調，在選戰最後階段，中國可能會用金錢，甚至陰謀、謠言來影響台灣選舉，「因為中共知道最佳統一台灣的方式，就是騙台灣」呼籲民眾睜亮眼睛，拒絕支持親善中國的候選人，守護台灣的民主與自由。

于北辰表示，他是支持人比支持黨派重要，只要在立法院支持國防、支持國防建設的立委，他都全力支持，「蘇巧慧就是挺台灣、挺國防的好立委」于北辰提到，他帶兵一輩子，知道士兵打仗要有最好的設備，英雄要配寶劍，才能發揮國防最大戰力，而若無國防，再多的建設與政見都無法實踐，呼籲民眾必須支持像蘇巧慧一樣，願意守護台灣、支持國防的好立委。

蘇巧慧表示，這幾年認識許多志同道合的好朋友，一起為守護台灣而努力，而不論是在政論節目上闡述政策、布達理想，或是在地方打拚、爭取建設，過往成績大家有目共睹，因此今天不僅于北辰前來加油，下午的鶯歌「選前大團結」造勢活動，更會有資深媒體人王瑞德、前立委陳柏惟，和副總統候選人蕭美琴站台支持，蘇巧慧說，最後一週他將繼續衝刺，希望選民肯定她過去7年的成積，贏得最後勝利。

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