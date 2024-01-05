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洪佳君推社宅租金變買社房頭期款？ 蘇巧慧要侯友宜表態：社宅能買賣嗎

洪佳君與侯友宜。（記者董冠怡攝）

洪佳君與侯友宜。（記者董冠怡攝）

2024/01/05 18:20

〔記者董冠怡／新北報導〕房價居高不下令人難以實現居住夢想，國民黨籍新北市立法委員第五選區候選人洪佳君提出推動「社會房屋」，將社宅租金支付未來變成購買社房的頭期款，律師黃帝穎解讀為「抽中社宅免費住，還可以讓政府幫你存錢？」對手蘇巧慧則要藍營總統候選人侯友宜表態，社宅可否買賣？記者傳訊詢問洪佳君，但未獲回應，持續嘗試聯繫中。

洪佳君昨天在臉書上發文指出，社會住宅是應對高房價的政策之一，但目前侷限於租賃，缺乏對購屋的支持，現今的社宅可能不見得抽得到，而且不斷支付租金，房子也不會屬於租客，因此計畫推行社會房屋，將支付的租金未來變成購買社房的頭期款。為了落實居住正義，也會替社房設定監管機制，確保過程透明、公平。

洪佳君說明，透過建立社會房屋法，並在購買社房上提供更多優惠，有望緩解民眾的房屋壓力，實現居住平等，讓更多家庭擁有自己的家，這樣的改變將對整個社會產生積極影響，提升人民的生活品質，建立更為公平的社會結構。

記者下午1時許透過官方LINE帳號詢問洪佳君，雖有已讀但可能在忙故尚未回應，4時50分再就租金要如何轉換為頭期款，以及外界對於這個政策可能涉及炒房、炒地等細節發問，截至發稿前對方仍未讀。

新北市立委候選人蘇巧慧說，賣掉社宅恐違法，而將社宅租金變成頭期款，宛如是當作樂透抽獎，讓政府加入炒房行列，質疑國民黨是炒房、炒地炒習慣，連用於幫助弱勢的社宅也拿來作為炒地工具嗎？「請侯友宜具體表態，社宅是可以買賣嗎？」

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