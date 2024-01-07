日餐廳掛「莫惹台灣」毛巾爆紅 創作者挺林俊憲：走對的路

莫惹台灣毛巾創作者徐玫怡（左）表態力挺南市第五選區立委候選人林俊憲。（立委林俊憲服務處提供）

2024/01/07 17:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南圖文作家徐玫怡與其好友張大魯，7日到南市第五選區立委候選人林俊憲的競選總部，兩人帶著共同設計的「莫惹台灣」毛巾，在車隊遊行前送給林俊憲，表達對林這4年來深耕在地的支持，並展現對民進黨政府這幾年帶領台灣在國際上走「正確路」的肯定，呼籲大家1月13日選擇真能守護台灣的正副總統候選人賴蕭配，讓台灣繼續「走對的路」。

日前，日本中華料理店西太后因拒絕服務中國客人，而受到來自中國大量的騷擾，在台灣網友建議下，店家先是貼上小熊維尼、六四天安門等「辱華」海報「避災」；而前兩天店內又出現一條「莫惹台灣」的毛巾，在網路上引起大量討論。

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原來這條毛巾是出自台南圖文作家徐玫怡及其好友張大魯之手，他們透過這件事不僅展現台灣充沛的藝文能量，及全民一心堅守台灣的意志，更顯示出台日友好、國際友人對台灣的支持。

徐玫怡表示，這條毛巾的設計理念是想傳達台灣本身需要堅定團結的意志，要一起守護腳下的這片土地，也要中國不要隨便惹台灣、忽視、輕忽台灣的重要性；台灣的土地雖然不大，但台灣在國際局勢、地緣政治上扮演相當關鍵的角色。

林俊憲也說，台灣或許不大，但民間豐沛的創作量能總是叫人讚嘆，除了國內，也常在國際上看到不同領域的民眾，發揮自身專業、表達對台灣支持的各項創作，這也證明8年來民進黨走在正確的方向，不僅獲得民主國家盟友的支持，更獲得台灣人民肯定。台灣已經成為世界的台灣，不該再走回一中市場、九二共識的老路，大家要記得在1月13日出門投票，用手中的選票繼續支持民進黨賴蕭配，選對的人、走對的路，讓「美德」贏台灣。

日本中華料理店西太后出現台南圖文作家徐玫怡與好友張大魯合力創作的莫惹台灣毛巾。（立委林俊憲服務處提供）

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