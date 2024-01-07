日餐廳掛「莫惹台灣」毛巾爆紅 創作者挺林俊憲：走對的路
〔記者王俊忠／台南報導〕台南圖文作家徐玫怡與其好友張大魯，7日到南市第五選區立委候選人林俊憲的競選總部，兩人帶著共同設計的「莫惹台灣」毛巾，在車隊遊行前送給林俊憲，表達對林這4年來深耕在地的支持，並展現對民進黨政府這幾年帶領台灣在國際上走「正確路」的肯定，呼籲大家1月13日選擇真能守護台灣的正副總統候選人賴蕭配，讓台灣繼續「走對的路」。
日前，日本中華料理店西太后因拒絕服務中國客人，而受到來自中國大量的騷擾，在台灣網友建議下，店家先是貼上小熊維尼、六四天安門等「辱華」海報「避災」；而前兩天店內又出現一條「莫惹台灣」的毛巾，在網路上引起大量討論。
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原來這條毛巾是出自台南圖文作家徐玫怡及其好友張大魯之手，他們透過這件事不僅展現台灣充沛的藝文能量，及全民一心堅守台灣的意志，更顯示出台日友好、國際友人對台灣的支持。
徐玫怡表示，這條毛巾的設計理念是想傳達台灣本身需要堅定團結的意志，要一起守護腳下的這片土地，也要中國不要隨便惹台灣、忽視、輕忽台灣的重要性；台灣的土地雖然不大，但台灣在國際局勢、地緣政治上扮演相當關鍵的角色。
林俊憲也說，台灣或許不大，但民間豐沛的創作量能總是叫人讚嘆，除了國內，也常在國際上看到不同領域的民眾，發揮自身專業、表達對台灣支持的各項創作，這也證明8年來民進黨走在正確的方向，不僅獲得民主國家盟友的支持，更獲得台灣人民肯定。台灣已經成為世界的台灣，不該再走回一中市場、九二共識的老路，大家要記得在1月13日出門投票，用手中的選票繼續支持民進黨賴蕭配，選對的人、走對的路，讓「美德」贏台灣。