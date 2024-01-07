蔣萬安再批高端不透明 稱唯有國民黨執政才能完整公開

台北市長蔣萬安陪徐巧芯到中崙市場拜票。（記者何玉華攝）

2024/01/07 16:52

〔記者何玉華／台北報導〕選前最後一個週日，台北市長蔣萬安今（7日）陪北市立委第7選區（信義區、南松山）國民黨候選人徐巧芯到中崙市場拜票，他推薦徐巧芯在公共事務上不僅用心、也用功，呼籲在最後階段集中選票支持她；也提到高端疫苗的爭議，認為唯有讓國民黨執政，才能完整公開高端採購真相，讓疫情期間的採購過程攤在陽光下。

蔣萬安肯定徐巧芯有很多創新思維，在公共事務的領域用心也用功，最重要的是她正義、敢言，最近在很多地方輔選，都有人要求轉達「要巧芯加油」，表示大家看到她敢於揭弊發聲，大家默默地拍手，給她溫暖力量，因此在最後階段要集中選票支持她。

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蔣萬安被問到高端爭議延燒時說，高端爭議歷經幾年，民進黨政府就是不願意公開，民進黨總統候選人賴清德在辯論會上也說要公開，但至今超過1星期，還是不願意公開，甚至有衛福部高官上班時間與賴清德競選幹部會面「到底討論什麼？掩蓋什麼？」就算現在公開，都已經不會是真實的狀況；蔣萬安強調，現在能完整公開高端採購真相，只有讓國民黨執政一途，才能讓疫情期間的採購過程攤在陽光下。

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