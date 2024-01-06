台中造勢人潮擠爆 柯文哲：這次一起下架國民黨、民進黨

民眾黨總統候選人柯文哲（前左二）今晚在台中大里舉辦造勢活動，呼籲大家棄藍綠保台灣，讓台灣走向新政治。（記者陳建志攝）

2024/01/06 23:33

〔記者陳建志／台中報導〕選前超級星期六，民眾黨總統參選人柯文哲晚間在台中大里舉辦「相信中台灣，把國家還給你」造勢晚會，現場人潮擠爆，大喊決戰中台灣，柯文哲強調台灣不是民進黨的專利，國旗也不是國民黨的專利，這次終於有一次可以同時下架兩黨，要大家一起創造台灣歷史的奇蹟。

民眾黨今晚在台中大里舉辦造勢晚會，晚會7點才開始，不過下午5點多現場就已經有上千位民眾到場排隊等著進場，支持者拿著「公平正義」、「相信美好台灣，義無反顧拚一次」標語表達支持，還有支持者穿著暴龍裝、青蛙裝、皮卡丘裝到場，現場支持者擠爆，連一旁仁化路都擠滿人群，主辦單位宣稱湧進5萬人，現場不斷高喊「台灣的選擇柯文哲」、「義無反顧拚一次」、「棄藍綠保台灣」，彷彿一場嘉年華會。

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柯文哲晚間9點多抵達現場，現場支持者情緒沸騰，大進場花了約10分鐘才上台，感謝現場民眾的支持，強調沒有大家的付出幫忙沒辦法走到這裡，現在離勝利只剩最後一哩路，拜託大家回家說服爸爸、媽媽、爺爺、奶奶投他一票，進行一場「客廳革命」。

柯文哲說，政府就是要解決人民的問題，現在需要清廉、勤政、愛鄉土的政府，並說「政治不難找回良心」、「執政不難找回初衷」，要把台灣當成自己的家，而不是當成旅館，批評民進黨執政8年良心不見了。

柯文哲再度批評賴清德萬里老家，強調講一個謊話就要講10個謊話來圓謊，批評賴被謊話淹沒了，還說現在台灣需要的是解決問題的人，但民進黨卻是解決提出問題的人，跟他意見不一樣就是中共同路人，並說有65%民眾說要政黨輪替，不過不希望國民黨上台更有70%，這次終於有一次可以同時下架國民黨、民進黨。

柯文哲說，年輕人不怕辛苦，但怕沒有希望，這一代的人要創造一個環境，讓年經人有一個公平成功的機會，呼籲大家棄藍綠保台灣，讓台灣走向新政治，政黨票支持民眾黨，讓國會三黨不過半，扮演關鍵角色，要把國家、台灣贏回來，再還給人民，一起創造台灣歷史的奇蹟。

柯文哲今晚在台中大里舉辦造勢活動，現場擠進數萬民眾，花了約10分鐘才擠上台。（記者陳建志攝）

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