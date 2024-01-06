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柯文哲台中造勢 主持人突喊「有詐騙集團」在場

民眾黨台中Team KP造勢大會今晚7點起在大里振坤宮廣場舉行，主辦單位在晚間9點，柯文哲進場前宣布突破5萬人到場。（記者黃旭磊攝）

民眾黨台中Team KP造勢大會今晚7點起在大里振坤宮廣場舉行，主辦單位在晚間9點，柯文哲進場前宣布突破5萬人到場。（記者黃旭磊攝）

2024/01/06 21:17

〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨台中Team KP造勢大會今晚7點起在大里振坤宮廣場舉行，助選團隊謝中台灣所有「小草」站出來，在場高喊「把國家還給你」、終結藍綠把持政壇現狀，而主持人周榆修、楊寶楨在晚間8點10分宣布現場突破3萬人，現場有「有詐騙集團先收錢再要支持者去攤位領小物」，已向轄區霧峰警分局報案。

柯文哲晚間造勢會現場塞爆堪稱「爆棚」，周遭大里區仁愛路、文化街有上千名民眾擠不進去會場，在圍欄外搖旗吶喊「台灣的選擇、柯文哲」、「義無反顧拼一次」，而周榆修在晚間7點半宣布現場突破1萬5千人，晚間8點10分宣布現場突破3萬人，支持者跳起炸裂舞，搖起吶喊「票投柯文哲，一起票投柯文哲」。

由於有疑似詐騙份子兜售助選小物，向選民收錢後不知去向，周榆修宣布現場有「有詐騙集團先收錢再要支持者去櫃檯領小物」，大會不會先收錢再請支持者到攤位領小物，提醒選民不要受騙，已向轄區霧峰警分局報案進行調查。

民眾黨南投縣議員簡千翔、民眾黨不分區立委提名人張啟楷等多人依序上台助講；張啟楷說，中台灣含彰化人口超過400萬，選人不選黨，理性選民非常多，從台灣首次總統直選、已故前總統李登輝選到現在就是決戰中台灣，只要中台灣贏，全台灣就一定會贏，把柯P送進總統府。

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹說，國民黨總統候選人侯友宜沒辭新北市長「太離譜了」，柯文哲從早上7點到晚上在台中吹風掃街，為的就是讓台中更進步，關鍵時刻要大家挺身而出，義無反顧拼一次「阿北凍蒜。」

台中現場湧進爆滿支持者。（記者陳建志攝）

台中現場湧進爆滿支持者。（記者陳建志攝）

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