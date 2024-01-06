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台中7年輕里長挺柯文哲 稱20多歲里民「說服阿公不出門投票」

七、八年級年輕里長出面挺柯文哲（左4），包括（左起）梧棲區福德里長紀建豪、豐原區民生里長吳俊德、北區賴旺里長黃育嘉、大里區立德里長江慶賢、大雅區上雅里長陳映辰、東勢區福隆里長林品巧及太平區永成里長陳秋蟬。（記者黃旭磊攝）

七、八年級年輕里長出面挺柯文哲（左4），包括（左起）梧棲區福德里長紀建豪、豐原區民生里長吳俊德、北區賴旺里長黃育嘉、大里區立德里長江慶賢、大雅區上雅里長陳映辰、東勢區福隆里長林品巧及太平區永成里長陳秋蟬。（記者黃旭磊攝）

2024/01/06 17:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣民眾黨總統候選人柯文哲今天（6日）下午至台中市南門福德祠參拜，由7名七、八年級年輕里長陪同發表聲明，新竹市長高虹安也現身站上車頭陪柯文哲掃街，民眾黨幹部稱近5百名民眾自發聚集高喊「阿北加油」，大里區立德里長江慶賢指出，這次年輕人一定會挺身而出支持柯，「有20多歲里民成功說服阿公，不出門投票給藍綠。」

台灣民眾黨下午1點40分為柯文哲安排「台中年輕里長挺阿北」、2024迎向新政治-民主革命第三波活動，豐原區民生里長吳俊德（38歲）、大雅區上雅里長陳映辰（34歲）、北區賴旺里長黃育嘉（33歲）、東勢區福隆里長林品巧（33歲）、梧棲區福德里長紀建豪（30歲）、太平區永成里長陳秋蟬（30歲）及最年輕的大里區立德里長江慶賢（27歲）現身力挺。

江慶賢說，執政黨已經執政8年，台灣經濟跟國安面臨危機，目前3名總統候選人只有柯文哲非常了解年輕心態，里內年輕一輩非常注重這次選舉，為了下一代跟台灣經濟都很關心選情，這次年輕人一定會挺身而出支持柯文哲。

江慶賢表示，家中爸爸媽媽阿公阿嬤，有20多歲里民說服阿公不出門投票給藍綠，支持年輕人選擇。

紀建豪為撐竿跳好手，2017年曾捐出60％肝臟移植給父親父親紀德勝； 紀建豪說，柯文哲象徵台灣第三方選擇，是有信心會當選民眾力量無可取代。

陳秋蟬說，為了下一代要支持「阿北」，選民眼睛雪亮像在南門福德祠現場，蠻多地方都有民眾自願出來支持柯文哲，看到他的政見及為台灣拼一次理念，「希望大家能給他一次機會為國家付出」。

陳映辰及林品巧認為，選民厭倦過去30年來藍綠執政結果，這次新的政治力量要支持柯文哲，在青年首購房屋政策優於藍綠。

黃育嘉表示，希望有一股政黨力量支持政黨輪替，里內選情已產生變化，希望有第三方勢力監督國民黨或民進黨。

台中市東勢區福隆里長林品巧（左起）、大雅區上雅里長陳映辰及太平區永成里長陳秋蟬力挺柯文哲。（記者黃旭磊攝）

台中市東勢區福隆里長林品巧（左起）、大雅區上雅里長陳映辰及太平區永成里長陳秋蟬力挺柯文哲。（記者黃旭磊攝）

大里區立德里長江慶賢說，目前3名總統候選人只有柯文哲非常了解年輕人心態。（記者黃旭磊攝）

大里區立德里長江慶賢說，目前3名總統候選人只有柯文哲非常了解年輕人心態。（記者黃旭磊攝）

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