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郭倍宏選前之夜 喊話「全民公投全民選國名」

喜樂島聯盟主席郭倍宏（左2）參選高雄市第6選區立委，今天舉辦選前之夜，作家李昂（右2）現身力挺。（記者許麗娟攝）

喜樂島聯盟主席郭倍宏（左2）參選高雄市第6選區立委，今天舉辦選前之夜，作家李昂（右2）現身力挺。（記者許麗娟攝）

2024/01/06 20:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕選前超級星期六，喜樂島聯盟高雄市第6選區立委候選人郭倍宏今天（6日）舉行選前之夜，郭倍宏喊話，若進國會，要讓全民公投選國名，不管是要叫台灣或中華民國，要讓全民有機會做選擇。

郭倍宏的選前之夜雖沒有沒有政治界大咖人物助講，而是邀請本土藝文界、歌手演出，如作家李昂、歌手張秀卿、本土音樂創作者王明哲及藝術團體演出，希望用「快樂的出航」的心情能贏得選戰，現場也擠進上千人熱情支持，今天也是郭倍宏與太太張舜華結婚50週年，兩人不僅手牽手一同進場，也與幾乎每位支持者一一握手致意，並希望能1人拉10票，送他進國會。

郭倍宏全程用台語致詞，他說，他要代表真正的台派進入立法院，勇敢向國際社會喊話「我們名字叫台灣，不叫中華民國」。如果你不喜歡叫台灣，那就來全民公投，自己選名字，至少讓全民有選擇的機會，而不是強迫我們只能叫中華民國。

郭倍宏說，有人說要換年輕世代接棒，年輕人如果連城市治理都不懂，國家管理更是空白一片，只遵從黨意變成投票工具人。希望選民能送他進國會，當個稱職的立委，只要台灣一天不是正常化的國家，他一天不會放棄追逐台灣成為正常化國家的夢想。

郭倍宏與妻子張舜華一一向參加選前之夜的民眾握手致意。（記者許麗娟攝）

郭倍宏與妻子張舜華一一向參加選前之夜的民眾握手致意。（記者許麗娟攝）

郭倍宏選前之夜現場湧進上千名熱情支持者。（記者許麗娟攝）

郭倍宏選前之夜現場湧進上千名熱情支持者。（記者許麗娟攝）

郭倍宏今舉辦選前之夜，不少藝文界人士力挺。（記者許麗娟攝）

郭倍宏今舉辦選前之夜，不少藝文界人士力挺。（記者許麗娟攝）

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