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媒合白米助弱遭抹黑 蔡培慧控告游顥「意圖使人不當選」

南投民進黨立委候選人蔡培慧陣營，其媒合的白米助弱物資，遭國民黨游顥抹黑涉賄，特別委請律師提告，立委洪申翰（左一）也到場聲援。（記者劉濱銓攝）

南投民進黨立委候選人蔡培慧陣營，其媒合的白米助弱物資，遭國民黨游顥抹黑涉賄，特別委請律師提告，立委洪申翰（左一）也到場聲援。（記者劉濱銓攝）

2024/01/06 17:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕選戰倒數，南投民進黨立委候選人蔡培慧，近日遭對手國民黨游顥指控，稱她媒合的白米助弱物資涉嫌賄選，甚至還廣發傳單抹黑，今天下午蔡陣營到南投地檢署控告游顥「意圖使人不當選」，立委洪申翰也到場聲援，嚴厲譴責選舉抹黑，希望透過司法捍衛名譽，以正視聽。

游顥對此回應，蔡陣營假發放之名，行賄選之實，利用公益團體白米買票，由於白米貼有立委蔡培慧的名字，不論公開或私下發放就是賄選。

蔡培慧則駁斥游顥，白米是公益單位捐贈，提供給社福團體幫助弱勢，純粹是公益捐贈並轉給弱勢民眾，痛批對手將單純的公益活動扭曲成選舉操作，非常誇張。

蔡也說，游顥的不實指控，其實也反映他「作賊喊捉賊」，因游早就在發印有他名字的廚餘桶，每個桶子價值95元至200多元，且人證、物證都有，檢調已在偵辦。

另還有游顥的團隊，有人涉嫌揪團赴中接受落地招待，被檢方列為被告調查，但游對此只會迴避，甚至游在其他公益捐贈活動，還大聲說要支持游顥，這才是賄選，因此才會提告，游也必須為不實指控付出代價。

洪申翰則說，游之前就有贈送廚餘桶涉嫌賄選，以及涉嫌中國介選與落地招待，這些檢調都在調查，呼籲游不要再出奧步，應提出政見願景，若只會惡意攻擊，只會讓人懷疑是藉此遮掩其涉嫌賄選的案件。

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