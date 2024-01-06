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前進台南菜市場搶票！7歲女童畫卡片加油 陳佩琪：柯很有希望

年僅7歲的林小妹妹（圖）在媽媽的陪同下到東菜市場支持民眾黨，還特地畫了卡片為陳佩琪加油。（記者王姝琇攝）

年僅7歲的林小妹妹（圖）在媽媽的陪同下到東菜市場支持民眾黨，還特地畫了卡片為陳佩琪加油。（記者王姝琇攝）

2024/01/06 12:24

〔記者王姝琇／台南報導〕民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪今日來到台南東菜市場和鄉親搏感情。對目前選情，陳佩琪認為，柯文哲「很有希望」，期許大家1月13日用實際行動走進投票所，投下神聖的1票支持民眾黨。

2024總統大選邁入倒數階段，民眾黨不僅正、副總統候選人柯文哲、吳欣盈在各縣市車掃分進合擊，就連柯文哲妻子陳佩琪，也南下台南搶進民進黨總統候選人賴清德的本命區，繼昨晚到六甲夜市後，今天再到崇德市場、東菜市場掃街，並前往台灣府城隍廟參拜。原愛逛市場的陳佩琪到東菜市場吸引不少鐵粉要求合影，人群中1名年僅7歲的林小妹妹特地畫了卡片，為民眾黨加油。

陳佩琪表示，感受到台南鄉親的鼓勵和支持，希望大家都能再多給柯文哲主席加油打氣；真的是感謝再感謝，目前選情仍是「很有希望」，呼籲認同柯主席治國理念的支持者，1月13日一定要用實際行動，走進票所投下神聖的1票支持民眾黨。

民眾黨1月12日將在凱道大造勢，目標10萬人上凱道。民眾黨台南黨部表示，許多南部鄉親擔憂北上後，恐買不到車票回來台南投票，目前考量規劃以大螢幕直播方式和凱道連線，讓台南支持者也能感受到凱道造勢；接下來柯文哲將在1月8日到台南北區鳳山宮廟口開講；1月9日另有車隊掃街行程，為投票倒數做最後衝刺！

民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪今日來到台南東菜市場和鄉親搏感情。（記者王姝琇攝）

民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪今日來到台南東菜市場和鄉親搏感情。（記者王姝琇攝）

民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪今日來到台南東菜市場和鄉親搏感情。（記者王姝琇攝）

民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪今日來到台南東菜市場和鄉親搏感情。（記者王姝琇攝）

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