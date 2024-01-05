從棒球看大選！黃暐瀚：選前競爭 選後合作

黃暐瀚將支持的職棒隊伍比喻成這次大選，表示各陣營選前競爭，選後就應合作。（資料照）

2024/01/05 17:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選就剩8天，各陣營攻防戰步入倒數階段，資深媒體人黃暐瀚今天（5日）透過臉書以「中華隊與味全龍」為題發文，將支持的職棒隊伍比喻這次大選，表示各陣營選前競爭，選後就應合作，「不要到現在還只知道『競爭』而不懂『合作』」。

黃暐瀚透露，去年台灣大賽時，他多次去天母棒球場看球，很多球迷遇到他會問，「暐瀚哥，你也是挺龍的齁？」他說問的人不少，網路上也有網友留言，不管是面對面，或網路回覆，他都說，「我挺台灣棒球，挺台灣，TeamTaiwan！」

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黃暐瀚提到，他記得系列戰過程，樂天球迷來到天母球場，都坐在右外野邊邊，面對滿場的龍迷。封王那天，主場龍迷拋出紅彩帶，歡呼聲中，猿迷當下也許唏噓不已。

話鋒一轉，黃暐瀚指出，職棒賽後打亞錦賽，當徐若熙站在大巨蛋投手丘，為中華隊奮戰，幫台灣打韓國，打日本時，他想到，即使是那天在天母「樂天球迷」，應該也跟他同樣高喊，「徐若熙加油，中華隊加油，台灣加油！」

因此，黃暐瀚認為，「票投藍綠白，不分男或女；選前競爭，選後合作，台灣搞總統直選已經28年，不要搞到現在，都還只知道『競爭』，不懂得『合作』」。

黃暐瀚說，對他來說，不論是味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，他都挺，都讚，都加油，他就是為「中華隊」加油。就像到了國際賽，面對古巴、日本跟韓國，不分你我，都喊「中華隊加油！」就算哪天外星人來了，地球組聯隊，他也會跟古巴日本，一起喊，「地球隊，加油！」

黃暐瀚最後總結，選舉只是過程，投誰自己決定，民主政治，一切都是最好的安排。

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