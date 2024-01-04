柯文哲稱台南沒要蓋社宅？黃偉哲狠酸：全民在看你能秀多少下限

台南小東公宅興建中。（台南市都發局提供）

2024/01/04 22:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民眾黨總統候選人柯文哲新上架宣傳影片，提到「台南完全沒有社會住宅」，台南市長黃偉哲今（4）日發文嚴正駁斥，跟事實完全不符，晚間再度發文指柯又使出「推託拉閃飄」的沒肩膀之術，不敢承擔散播資訊者該有的基本責任， 並且狠酸說「柯主席，全國人民都在看著你還能秀多少下限。」

黃偉哲說，關於社會住宅出現「我沒聽說要蓋」，這句話就是來自柯主席的影片，與事實不符，無需東拉西扯，「恐怕連吃了橡膠果實的魯夫都不夠柯主席拉」。柯主席污名南部的案例也不只一樁，之前還提過「南部人生活很慘」，歧視南部就不要來南部拉票。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，柯文哲主席執政北市府時，武漢肺炎疫情嚴重，還是中央優先將疫苗讓給柯市府救急，結果卻搞出特權疫苗，始作俑者還是民眾黨不分區第1名的黃珊珊。「這些例子都殷鑑不遠，柯主席，全國人民都在看著你還能秀多少下限」。

對於民眾黨陣營指稱，柯文哲競選影片釋出前，係據內政部社會住宅官網資料，確實經過查證，台南市政府「既有」+「已完工」社宅戶數，目前仍為0戶。南市都發局表示，確實尚未完工入住，但是目前將陸續完工，最快明年初即可登記入住，完全抹殺市府及國都中心的努力令人費解。

南市都發局並表示，目前已動工興建及設計規劃中已達8402戶，其中新都安居、仁德二空新村A區、小東公宅等共九處、3153戶都已經興建中，二空A區也已上樑，明（5）日精忠2村社會住宅也要舉行上樑儀式，表示該二處結構已完成，正趕工外觀及內裝，預計今年底完工。

台南仁德二空新村A區社宅興建中。（台南市府都發局提供）

台南社宅已有9處、3153戶興建中。（台南市府提供）

民眾黨總統候選人柯文哲新上架宣傳影片指「台南完全沒有社會住宅」，台南市長黃偉哲晚間再度發文狠酸「柯主席，全國人民都在看著你還能秀多少下限。」 （擷自黃偉哲臉書）

目前台南社宅興建與規劃中概況表。（台南市都發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法