藍猛攻賴清德點名台南無雙語 黃偉哲：一棒接一棒普及化推動

台南雙語教學現場，融入生活化情境加深學習。（南市教育局提供）

2024/01/04 18:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨今（4）日抨擊民進黨讓教育大崩壞，點名賴清德於台南市長任內推動雙語城市未果。對此，台南市長黃偉哲回應表示，培養學生全球溝通力是南市既定教育目標，雙語教育已推動有年，也是家長普遍重視的教育期待，在歷任市長的用心規劃與努力下，一棒接一棒穩健推進。

黃偉哲表示，培養學生具備全球化的溝通能力，並逐步推動學校雙語教學是大多數家長的共同期待。各國雙語教育的推動各有其不同的發展背景，也沒有任何單一推動模式可供複製，台灣必須走自己的路，也需要時間，不可能一步到位，持續在現有基礎上穩健推進、滾動修正，並建立在地化可行的雙語教學模式，讓所有學生都能享有雙語教育機會並提升全球溝通力。

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南市教育局長鄭新輝表示，配合行政院2030雙語政策目標，南市自2021年10月率先全國建置雙語中心、雙語教學輔導團，在行政、教學端都有完整的配套措施與支持系統。去（2023）年起更組成「雙語入校協作小組」，由具雙語教學推動經驗的教師，入校提供協作諮詢，協助學校發展校本雙語教學模式，讓雙語教學既可教會學科知識、又能發揮英語學習效果，具體展現雙語教學目標。

教育局表示，南市雙語教育採普及化推動，與其他縣市採重點學校推動方式不同，為了讓所有學生無論是在城市或偏鄉學校，都能享有雙語學習機會，因此依各年級每週雙語課程佔總學習節數比例，將雙語學校分成A級（達3分之一）、B級（達6分之一）、C級（達9分之一）3類，並由各校依其特性、師資及資源條件，自主發展其可行的雙語教學模式。至112學年度，全市274校中，A級有37校、B級有152校、C級有85校。

教育局表示，領域雙語教學並非全英語教學，而是老師在教學過程中，因應學生的吸收能力，兼採中英文為溝通語言，領域雙語教學的目標，仍以教導學生學會學科知識為優先目標，英語則扮演課堂中重要的溝通工具之一，聽說讀寫的語言能力需在生活中不斷沉浸與使用才能強化，也需要提供足夠時間累積培養，就能看見學生的學習表現。

據了解，國民黨今日召開「賴清德不顧下一代，民進黨讓教育大崩壞」記者會，批評賴清德過去擔任台南市長時，宣稱要建立雙語城市，擔任行政院長後說要把台灣變成雙語國家，但南市至今沒有成為雙語城市，台灣的競爭力也下滑。

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