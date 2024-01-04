法部查新住民介選？黃偉哲：會抓老鼠就是好貓 沒做壞事就是好人

對於法務部報告「境外勢力介選態樣及因應策略」，台南市長黃偉哲受訪表示，報告內容並沒有特別只提新住民團體，法務部用心查察值得肯定。 （記者洪瑞琴攝）

2024/01/04 21:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕法務部上週在行政院會報告境外勢力介選因應方案，外傳報告內容鎖定新住民為調查對象；對此，當天也有與會發言的台南市長黃偉哲，今（4）日受訪表示，報告內容並沒有特別只提新住民團體，法務部用心查察是值得肯定。

黃偉哲說，針對外國勢力以不當手段介入台灣總統選舉，上周行政院會，法務部檢察司有提出報告，但並沒有特別只提新住民團體，在桃園市副市長蘇俊賓提出說法後，他也有發言，認為法務部針對賄選、介選查察很用心，值得肯定。

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黃偉哲表示，法務部在報告中所提態樣，不是只有新住民，我們不必特別聚焦在新住民方面，法務部報告所列出態樣，確有1項是新住民團體。他在會中有發言，可以不必特別舉出是新住民，因為凡是介選都不好，不管是原住民、或是我們自己現住民、新住民，沒有需要特別標註出來，反正不管是黑貓、白貓，只要會抓老鼠的貓就是好貓，沒做壞事的就是好人，但對法務部的用心是肯定的。

據了解，法務部在去年12月28日行政院會報告「境外勢力介選態樣及因應策略」，被指報告內容鎖定新住民為調查對象。對此，行政院今日已表示，行政院會討論時，就已經要求法務部調整相關內容，外界沒必要過度解讀、見縫插針。

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