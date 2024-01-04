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首頁　>　政治

謝佩芬政見會猛轟王鴻薇！王竟點名吳怡農政見不可行

民進黨台北市立委參選人謝佩芬（左）與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（右）日前在光復北路與民生東路口拜票。資料照。（記者陳冠甫攝）

民進黨台北市立委參選人謝佩芬（左）與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（右）日前在光復北路與民生東路口拜票。資料照。（記者陳冠甫攝）

2024/01/04 21:03

〔記者陳冠甫／台北報導〕選舉邁入最後倒數，台北市選委會今（4）日舉辦電視政見發表會，第三選區（中山、北松山）民進黨立委候選人謝佩芬細數對手王鴻薇爭議；國民黨立委候選人王鴻薇則未點名謝佩芬，反而提起昔日對手壯闊台灣聯盟理事長吳怡農的松山機場遷建政見不可行，她要推動「松山機場航空城」打造新國門；訴求放寬建築物高度限制、容積率限制，嘉惠機場附近的居民。

謝佩芬在政見會中細數國民黨立委候選人王鴻薇爭議，她抨擊王鴻薇是落跑速度最快的民意代表「還沒有就任議員，就已經確定落跑參選立委」雖然當選卻東南西北到處管，「就是不管選區內的事」；大直基泰案中王鴻薇在直播「笑嘻嘻」，無法感同深受民眾的心情，還聲稱未收到受災居民陳情。

謝佩芬說，後來才發現，原來王鴻薇在議員、立委補選中收受基泰建設政治獻金，更是所有民代中拿到金額、次數最多的一位；對於王鴻薇質疑屏東興建棒球場能否回本，謝佩芬批評「難道她從政價值是回本？」；王鴻薇總部前的違建，也是直到輿論壓力才自行拆除，謝佩芬痛批「王鴻薇關心的不是自己的選民，關心的是如何在電視、直播中炒聲量」。

有別於謝佩芬緊咬王鴻薇爭議，加強選民印象，王鴻薇未點名謝佩芬，反而提到吳怡農提出的松山機場遷建政見不可行，王鴻薇在政見會中提出要推動「松山機場航空城」打造新國門；訴求放寬建築物高度限制、容積率限制。

王鴻薇提出可比照桃園機場航空城，機場周邊作為小型航空城，透過航空城特區的設定，未來可以放寬土地容積率，並可提供設施改建或稅金上的優惠。王鴻薇強調，她絕對不會選後就不理不睬，未來也會關心若松山機場持續存在，該如何嘉惠附近的居民。

台北市長蔣萬安與國民黨立委候選人王鴻薇日前到濱江市場掃街。資料照。（記者陳冠甫攝）

台北市長蔣萬安與國民黨立委候選人王鴻薇日前到濱江市場掃街。資料照。（記者陳冠甫攝）

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