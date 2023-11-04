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郭璽喊踢館卻沒到 馬文君埔里廟口開講：我是揭弊不是洩密

馬文君說，她不是洩密，而是揭弊。（記者陳鳳麗攝）

馬文君說，她不是洩密，而是揭弊。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/04 22:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕尋求連任的南投縣國民黨立委馬文君涉入潛艦洩密案，今晚在埔里鎮恒吉宮「廟口開講」，郭璽原本透露可能到場，但大家「等無郎」，壓軸助講的「戰鬥藍」趙少康說，潛艦是拼裝艦，造潛艦要開大門走大路。馬文君則再度強調，她「沒洩密是揭弊」。

馬文君今晚在恒吉宮停車場「廟口開講」，「戰鬥藍」趙少康壓軸助講指出，潛艦國造一艘500億元，第2到第8艘每艘也要500億元，這是民脂民膏，立委不能問嗎？立委不能凍結預算嗎？發問就是賣國嗎？

趙少康說，三軍中，海軍最有問題，有人說，1個海軍案可吃3代，國造的潛艦根本是拼裝艦，但造艦也要開大門走大路，將來能否下水、運作，因此要支持馬文君好好在國防委員會監督海軍。

至於賴清德批評馬文君不去財經、環衛委員會，南投縣長許淑華也幫忙反駁說，懂的人都知道，在國防委員會也是幫地方爭取交通和農業預算。

馬文君最後則強調，她是揭弊不是洩密，郭璽是軍火掮客，聯合外國人騙台灣人的錢，而競選對手散發黑函，說她是被告不能選，事實上是一個選不上立委的人去提告她外患罪，而事實上自己是被列他字號，他字案是沒有被告，對手只會發黑函。

「戰鬥藍」趙少康說，潛艦國造是拼裝艦，立委凍結預算是正常，發問也是應該。（記者陳鳳麗攝）

「戰鬥藍」趙少康說，潛艦國造是拼裝艦，立委凍結預算是正常，發問也是應該。（記者陳鳳麗攝）

南投縣長許淑華（左）高舉馬文君的手喊「凍蒜」。（記者陳鳳麗攝）

南投縣長許淑華（左）高舉馬文君的手喊「凍蒜」。（記者陳鳳麗攝）

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