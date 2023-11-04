高嘉瑜認錯！陳時中站台喊話：停在心結不會進步

陳時中傍晚出席高嘉瑜所舉辦的聯合競選總部成立大會，表示此區選情困難，但一定會過關，更說若永遠停在心結，就不會進步。（記者楊心慧攝）

2023/11/04 22:11

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜面臨台灣基進吳欣岱參選，產生瓜分選票危機，她今天下午出席台北市黨部代表大會談到分裂時認錯，坦言「這是我個人的問題，個人造業個人擔」，賴清德台北市競選總部主委陳時中，傍晚出席高嘉瑜舉辦的聯合競選總部成立大會，表示此區選情困難，但一定會過關，更說若永遠停在心結，就不會進步，強調應拋開一切，如今最要緊的是拉票。

陳時中今晚致詞時，再度批評近期的藍白合，過去他們都提到不要政治分贓，卻赤裸裸的在媒體前演出密室會談，「一個說火車過了不會等人，另一個說火車還沒過，我看以後政治火車一定會誤點，政策做不好」，並說自己去年市長選輸，要和大家道歉，如今做主委，希望有能夠戴罪立功的機會。

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高嘉瑜致詞時也感念首次參選台北市議員時，時任台南市長的賴清德致電，贊助她五萬份的文宣廣告，願意栽培年輕人，甚至還說如果她想回家鄉基隆，也可以回基隆深耕，代表賴清德一直都很願意培養年輕人。

高嘉瑜也酸對手國民黨立委參選人李彥秀，半年選了三次，立委落選後又要選議員，結果又要選議長，沒選上又回來選立委，希望2024民進黨國會過半，能夠守護台灣民主。

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