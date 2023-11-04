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北市修法鼓勵建騎樓 趙怡翔批「違背人本精神」提案廢止

市議員趙怡翔認為，台北市仍有多處人行道不足，卻鼓勵設騎樓，政策方向欠缺周到。圖為台北市騎樓。（資料照，記者陳曉宜攝）

市議員趙怡翔認為，台北市仍有多處人行道不足，卻鼓勵設騎樓，政策方向欠缺周到。圖為台北市騎樓。（資料照，記者陳曉宜攝）

2023/11/04 19:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府修正《台北市都市更新建築容積獎勵辦法》，以透過容積獎勵的方式，鼓勵都更業者設置騎樓，容積獎勵可增加至1.8倍，已在今年9月實施，但台北市議員趙怡翔認為，台北市現行仍有多處人行道不足，如今卻鼓勵設騎樓，政策方向欠缺周到，更違背台北市長蔣萬安所主張的人本交通精神，於是提案廢止，獲不少議員連署，將送大會討論。

趙怡翔表示，過往市府皆依實際留設面積，獎勵騎樓或人行道的設立，但台北市都更處卻於今年9月施行，將騎樓的容積獎勵增加至1.8倍，盼透過政策誘因，鼓勵都更實施者優先選擇設立騎樓，但他質疑此政策不但會阻礙人行道的衍生，更會對行人安全、都市設計與道路規劃造成負面影響。

趙怡翔指出，騎樓與人行道皆是行人使用空間，但從執法、交通規劃、停放機車或市民一般使用習慣的層面看，兩者差距甚遠，包括違停問題、環境整潔、騎樓間銜接，甚至高低落差都較普遍落在騎樓處，更是長期無法解決的問題，相較之下人行道可提供安全、完整的用路環境。

趙怡翔認為，騎樓可遮風避雨，他並未反對設置騎樓，但認為應優先確保人行道寬度達到基本標準後再規劃執行，他提案呼籲市府再次修正《台北市都市更新建築容積獎勵辦法》第二條，先行確定人行道達到內政部營建署「都市人本交通道路規劃設計手冊」的基準後，才能以容積鼓勵設置騎樓。

議員陳政忠認為，設騎樓、增設人行道或設通廊，市府應在修法時全面納入考量、仔細評估。

都更處長陳建華回應，當初修正推動此案考量北市多西北雨，騎樓可遮陽避雨，但業者大多不願做騎樓，是因設計不好做，獎勵騎樓目的是為了讓行人有更舒適環境，但也尊重議員的看法，對於議員提案會尊重議會決議，未來看大會討論情形，再決定如何處理。

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