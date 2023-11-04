攻侯本陣！賴清德合體蔡英文新北造勢 湧5萬人凍蒜聲爆棚

民進黨總統參選人賴清德4日舉行新北市競選總部成立造勢大會，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及立委參選人同台造勢，一同高呼凍蒜。（記者劉信德攝）

2023/11/04 18:31

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今（4日）舉行成立造勢活動，總統蔡英文、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍等黨內天王集結助陣，展現黨內大團結氣勢。現場旗海飄揚、人潮溢出場外，「凍蒜聲」不斷，氣氛熱烈歡騰。據主辦單位統計，現場突破5萬人。

賴清德全台縣市競總陸續成立，首發場今日上午在其政治發跡地台南市起跑，下午則回到賴的故鄉新北市，在板橋第一運動場外舉辦競總成立造勢活動，被視為強襲國民黨對手侯友宜的大本營。

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曾參選過新北市長的蔡英文、游錫堃、蘇貞昌、林佳龍等府院黨巨頭合體站台，競總主委、立委余天更獻唱炒熱全場氣氛。新北市第一至第十二區的立委參選人，包括何博文、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳崢、莊銘淵、吳琪銘、曾柏瑜、賴品妤也全數到場。

在午後氣溫飆至30度的艷陽高照下，今日活動於15時30分正式開場，蔡英文與賴清德約在17時許，在人潮簇擁下步入會場，全體支持者掀起爆棚「凍蒜」聲，紛紛揮動手上的旗幟，氣勢磅礡。據主辦單位統計，現場支持者突破5萬人。

蔡英文致詞表示，國際共識是要「上架台灣」，對手卻要下架民進黨，只想抹滅進步成果，「藍白合」討論誰正誰副，是權位分配、利益結合，如果是這樣，「藍白合不如全民合」，亦即全民團結合作，繼續走對的路、選對的人，那就是賴清德。

蘇貞昌也呼籲，選對人會做事，台灣子弟出頭天，要讓賴清德延續蔡英文的路線，要讓立法委員過半，別讓國民黨立委刪掉國防預算，否則潛水艇不能做、台灣就沒有安全，「一個馬文君就亂成這樣了，就連中國幹部（指傳列民眾黨不分區的徐春鶯）要給她做不分區立委，想到就會怕」。

賴清德新北市競選總部4日舉行成立造勢活動，總統蔡英文、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍等黨內天王集結助陣，展現黨內大團結氣勢。（記者劉信德攝）

民進黨總統參選人賴清德4日舉行新北市競選總部成立造勢大會，板橋體育館前廣場擠滿支持民眾，揮舞旗幟高呼凍蒜。 （記者劉信德攝）

民進黨總統參選人賴清德4日舉行新北市競選總部成立造勢大會，板橋體育館前廣場擠滿支持民眾，揮舞旗幟高呼凍蒜。（記者劉信德攝）

賴清德新北市競選總部4日舉行成立造勢活動，現場旗海飄揚、人潮溢出場外，「凍蒜聲」不斷。（記者陳政宇攝）

賴清德新北市競選總部造勢活動邀集蔡英文、游錫堃、蘇貞昌、林佳龍等黨內天王助陣，展現黨內大團結氣勢。（記者陳政宇攝）

賴清德新北市競選總部4日舉行成立造勢活動，據主辦單位統計，現場突破5萬人。（圖擷自賴清德競總直播）

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