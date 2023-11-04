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這次選舉是台灣和中國之戰！張茂楠：柯、侯背後都是共產黨操控

民進黨台北市黨部主委張茂楠。（記者廖振輝攝）

民進黨台北市黨部主委張茂楠。（記者廖振輝攝）

2023/11/04 17:37

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市黨部今天舉辦造勢大會，邀請台北市立委參選人到場參加，北市黨部主委張茂楠強調，這是台灣和中國的選舉，民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，背後都是共產黨在操控，只有台灣隊勝利，我們才能夠執政，這也是守護台灣最佳的表現。

賴清德台北市競選總部主委陳時中，以及台北市立委參選人包含高嘉瑜、吳沛憶、王閔生、許淑華、謝佩芬皆到場參與活動，張茂楠致詞表示，唯有團結一致才能勝選，目標總統勝選，台北市8席全上，每個選區都有絕對把握，不能輕敵、大意，唯有上緊發條才能贏得勝選。

張茂楠表示，打贏這場選戰就叫做台灣勝利，打輸就叫台灣敗，這是台灣和中國的選舉，大家都很清楚，不管是柯文哲、侯友宜，背後都是共產黨在操控，只有台灣隊勝利，我們才能夠執政，這也是守護台灣最佳的表現，他將在未來的70多天內承擔責任、跟著各位一同打拚。

許淑華致詞表示，這次選舉非常明顯，中國的手已伸進來，希望台北市在張茂楠主委的帶領下，能衝出很好的成績，把總統參選人賴清德送進總統府，2024年不能輸、要贏得漂亮，台北市有8個立委，希望大家支持，讓每一位都能過，當藍白還在吵架時，民進黨都做好準備了，民進黨才是民主的代表，拜託大家努力催票，2024團結一致。

謝佩芬表示，她所選的中山、北松山選區艱困，過去此選區都是國民黨籍，但仍有許多支持台灣派的民眾，她的對手王鴻薇聲量高，卻管東管西還管到屏東去，若大家未來的日子裡不想聽到抹黑，及對手講一些似是而非的事情，就請投真正關心選區的謝佩芬，將王鴻薇取而代之。

許淑華4日在台北市黨部代表大會暨立委參選人造勢大會上，帶領群眾高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

許淑華4日在台北市黨部代表大會暨立委參選人造勢大會上，帶領群眾高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

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