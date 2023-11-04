中正萬華區立委對戰于美人、鍾小平 吳沛憶為藍白棄保做準備

民進黨市議員吳沛憶出戰台北市立委第五選區（北中正、萬華區），與藝人于美人、國民黨市議員鍾小平對陣，將為藍白可能操作的棄保動作做好準備。（記者廖振輝攝）

2023/11/04 19:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立委第五選區（北中正、萬華區）面臨三強鼎立的局面，現任無黨籍立委林昶佐不連任，由民進黨市議員吳沛憶出戰，對手分別為和藝人于美人、國民黨市議員鍾小平，民進黨台北市黨部今舉辦市黨部代表大會及造勢大會，吳沛憶致詞時坦言，此區是算是「藍白合」的小雞區，她必須做好藍白操作棄保的可能，並隨時做好一對一的準備。

民進黨台北市黨部主委張茂楠、賴清德台北市競選總部主委陳時中及台北市立委參選人包含高嘉瑜、吳沛憶、王閔生、許淑華、謝佩芬皆到場參與活動；吳沛憶致詞表示，民進黨是惜才的政黨組織，她加入民進黨今年滿10年，20幾歲就在民進黨，是在民進黨8年在野時加入，是相信價值、為了台灣人民所加入，我們知道要下架國民黨，讓台灣往更良好的民主方向繼續前進。

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吳沛憶指出，第五選區是全國的關鍵一席，尤其她的對手有于美人、鍾小平，此區也算是「藍白合」的小雞區，她必須做好藍白操作棄保的可能，並隨時做好一對一的準備，所以要拜託大家支持，她也將拿出500分的努力爭取勝利，拿出決心以及對台灣價值的堅定，她會努力守下這席。

王閔生致詞時表示，國民黨製作了許多影片及下廣告，將民進黨扣帽子，說民進黨無能貪腐，但在這幾年時間民進黨難道沒做出成績嗎？國會要讓民進黨過半，沒有過半很多政策都無法推動，賴士葆已在文山區做了20幾年了，若賴做不好，希望選民能支持年輕一代、換他來做，希望大家給予支持。

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