台灣人是否願為家園而戰？美空軍軍官在台觀察：7成會留下來抵抗

2023/11/04 16:12

〔編譯孫宇青/綜合報導〕烏克蘭戰爭爆發後,國際間擔憂台海是否發生戰事,更擔心台灣人民是否有上戰場自衛的意願。對此,1位在美國空軍部長辦公室擔任政策參謀的軍官撰文分享他最近到台灣居住一段時間的觀察,只要有希望,並有足夠的訓練,7成台灣人民願意為保衛台灣而堅持戰鬥。

《美國之音》(VOA)4日報導,美國空軍上尉簡吉米(Jimmy Chien,音譯)是台裔美籍,目前在美國空軍部長辦公室擔任國際事務台灣與中國事務主任。他最近到台灣居住2個半月,目的是深入台灣民間,以進一步了解台灣人民和他們的想法。

他1日在華府智庫「全球台灣研究中心」(GTI)發布的「全球台灣簡報」(Global Taiwan Brief)發表題為「與台灣人關於台灣防衛的對話」(Conversations with the Taiwanese about Taiwan's Defense)的文章,談及自己在台灣期間搭計程車、逛夜市,甚至在溫泉屋裡與數百人交談的感想,對象從大學生到退休人士等不同階層都有,「我和他們交談主要是想理解他們對中國潛在入侵有何想法,以及他們對打仗的意願」。

他指出,雖然中國軍事能力不斷增強,對台灣的壓力也在持續增加,但大部分台灣人並不認為中國對台灣的軍事行動是一個可能發生的情況,許多人還認為中共有許多內部事務需要解決,使得北京不會對台動武。

根據他與台灣人交談的判斷,若台灣遭中國入侵,大約有70%的人會留下來抵抗,20%會離開台灣,10%的人會投降。他說,「台灣人想要的是讓他們有盡力一搏的能力。從他們的觀點來說,這必須依靠兩樣東西:適當的訓練和美國的支持。這些因素向台灣人提供一個最重要、卻是無形的要素:希望。只要有希望,他們就會堅持戰鬥」。

他表示,就像烏克蘭戰爭一樣,台灣人知道美軍不太可能會與他們並肩作戰,但他們希望得到美國對提供非戰鬥支持的承諾與決心,尤其是在補給的問題上,「他們理解要維持一個島嶼補給的困難度,即便有適當的訓練,一旦重要物資消耗殆盡,他們能做的將極為有限」。

他說,與他交談的對象對於美國能提供什麼樣的支援大多沒有把握,大多數役齡男性都表示,他們願意戰鬥到底,但條件是他們能有必要的訓練和工具,讓他們奮力一搏,甚至有機會存活下來,「他們一而再、再而三地強調拒絕當砲灰,不想不必要地去送死」。

有人認為過去數十年來的經濟成長已使台灣人更加嬌貴,在面對鬥爭時失去果敢,但簡吉米說,他交談過的對象只是部分同意這種說法,「他們沒有人想要戰爭,但他們想要在被迫戰鬥時做好準備」。

簡吉米也提到,台灣軍隊在訓練和備戰上的不足是主要問題,因此一旦發生衝突,台灣必須嚴重依賴200萬名後備軍人,其中包含一些非全職義務役。雖然台灣政府已成立全民防衛動員部門,也將義務役役期從原來的4個月延長到1年,並增加後備軍人的訓練時間,但這些改革仍太少也太慢。

他認為,有幾個值得考慮的選項。首先,美國為激勵台灣民眾和台灣領導階層而進行必要的改革,在《台灣關係法》附加修正條款,將美國對台灣在無端遭受攻擊時給予支持正式化,此舉將有極大助益,可以減緩台灣人對可能被美國拋棄的普遍擔憂,讓台灣集中精力進行必要的國防改革,例如加強軍隊的訓練。

在訓練方面,台灣軍隊必須專注於真實性而非著重於「按照腳本演練」。與他談過的人形容,台灣軍事演習「猶如演戲彩排」,而不是能從其中真正得到啟發的軍事行動,「許多人描述,他們沒有被賦予權力,或無法針對局勢變化而調整,因為他們經常必須等候上級長官的批准」。簡吉米認為,台灣在訓練軍隊時,應該注重「最低層級的動態性和戰術性的決策」。

他說,了解中國歷史的人都知道,這種由上而下的嚴格決策過程是國軍在中國內戰時輸給共軍的主要因素之一。

最後,簡吉米說,台灣的徵兵及後備制度有必要徹底改革。由於義務役的短暫性,服役期間必須格外注重戰鬥技巧的訓練,而不是行政性的工作。一旦服完兵役成為後備軍人,所有後備人員都必須進入一套持續訓練的體系,如此才能確保最大程度的地區覆蓋性和可預測性。

此外,在台灣的後備司令部已依地區分佈的情況下,簡吉米認為台灣後備部隊訓練也應著重於各自所處地區的防衛,就像烏克蘭的國土防衛部隊一樣,台灣也必須培育出已對他們所在地區地形及複雜度有深入理解的戰士。

他說,台灣人身處於一個不令人羨慕的位置,必須快速行動進行改變,否則就會太遲。雖然大部分人並非全心全意支持台灣軍隊或認為衝突會立即發生,但台灣人仍然有相當大的戰鬥意志,端看國家領袖是否擁抱這種精神,並為他們提供最好的準備。

簡吉米強調,「美國必須加強其決心,並提供更多具體支持。台灣和美國都需要有一群得到充分訓練和備戰能力的台灣人,這是台海穩定的最大保證」。

VOA補充說,簡吉米是以個人名義發表該文,其看法和意見無意代表美國空軍或美國國防部。此外,礙於身分特殊,他公開中文姓名前須得到官方批准,因此該報導以他在文章中發表的內容為主。

