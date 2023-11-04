為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

吳欣岱三問徐春鶯與民眾黨 怒批徒增對立「非常惡質」

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

2023/11/04 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕針對被指控統戰背景深厚與曾有「加速統一」、「祖國大陸」等發言，徐春鶯矢口否認，並稱「背景是合成的，是他們P圖P上去的」。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，柯文哲為了討好習近平試圖鑽這個漏洞，卻又沒有足夠的誠意進行政治溝通，徒增對立，非常惡質。

吳欣岱在臉書PO文表示，徐春鶯事件延燒至今，民眾黨從未正面說明為什麼要找一位這樣的統戰立委。這幾天徐春鶯卻公開受訪表示過去「加速統一」、「祖國」相關言論和照片都是被捏造的，她要求徐春鶯和提名她的民眾黨對社會大眾負責回答幾件事。

1.徐受訪時說是黃珊珊找她選不分區，她當時拒絕，看到新聞曝光後嚇了一跳。但柯文哲受訪卻說，她只是不分區海選投件者。請問連最一開始的故事都對不起來，台灣人民還能相信柯文哲、徐春鶯的說法嗎？

2.徐春鶯指控中國媒體包括海峽衛視、今日海峽、中國台灣網等眾多統媒對她過去促統言論的報導均為假造，先姑且相信所言皆為真。那麼人民要怎麼信任你未來不會有更多「被假造」的促統言論，混淆視聽並且弱化台灣人心防？為什麼不採取行動，發表聲明及以後不再接受中國媒體採訪、甚至不再前往中國？

3. 在同一篇報導中，她也表示，「我作為中華民國的國民，我拿台灣的身分，我一定遵守憲法所規定的，全台灣大多數民眾的意見就是我的主張，因為我也是2300萬人的一份子，如果大部分人認為要統一，我就支持統一，大部分人認為要維持現狀那就維持現狀。」只問一句，如果大部分人認為要獨立呢？你知道在習近平的眼中，維持現狀基本上就等於獨立嗎？

吳欣岱指出，柯文哲試圖偷渡有統戰背景的不分區立委名單，被他政治操作上升為整個中配族群的對立，帶給許多中配朋友們很大的壓力，中配的確要有代言人，現在有許多立委都做得很好，羅致政、洪申翰、羅美玲等都是過去有相關提案的人。

吳欣岱直言，徐春鶯的國籍問題如今曝露出中華民國憲法的漏洞，柯文哲為了討好習近平試圖鑽這個漏洞，卻又沒有足夠的誠意進行政治溝通，徒增對立，非常惡質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
週末賴柯侯拚選舉場......郭台銘僅臉書發文 自稱高年級實習生
2023/11/04 12:45

週末賴柯侯拚選舉場......郭台銘僅臉書發文 自稱高年級實習生
「沒人比我跟柯文哲有更多恩怨」 連勝文：沒理由放棄合作
2023/11/04 12:42

「沒人比我跟柯文哲有更多恩怨」 連勝文：沒理由放棄合作

大同3C黃金酬賓月 驚喜價再賺回饋
柯文哲變來變去 侯友宜：不要再回到原點
2023/11/04 12:42

柯文哲變來變去 侯友宜：不要再回到原點
柯文哲拒「藍白合新方案」朱立倫怒了：答應和變卦的都是柯
2023/11/04 12:23

柯文哲拒「藍白合新方案」朱立倫怒了：答應和變卦的都是柯
朱立倫喊藍白合「火車還沒到站」 黃暐瀚推敲柯文哲真正想法
2023/11/04 12:13

朱立倫喊藍白合「火車還沒到站」 黃暐瀚推敲柯文哲真正想法
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播