吳欣岱三問徐春鶯與民眾黨 怒批徒增對立「非常惡質」

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

2023/11/04 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕針對被指控統戰背景深厚與曾有「加速統一」、「祖國大陸」等發言，徐春鶯矢口否認，並稱「背景是合成的，是他們P圖P上去的」。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，柯文哲為了討好習近平試圖鑽這個漏洞，卻又沒有足夠的誠意進行政治溝通，徒增對立，非常惡質。

吳欣岱在臉書PO文表示，徐春鶯事件延燒至今，民眾黨從未正面說明為什麼要找一位這樣的統戰立委。這幾天徐春鶯卻公開受訪表示過去「加速統一」、「祖國」相關言論和照片都是被捏造的，她要求徐春鶯和提名她的民眾黨對社會大眾負責回答幾件事。

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1.徐受訪時說是黃珊珊找她選不分區，她當時拒絕，看到新聞曝光後嚇了一跳。但柯文哲受訪卻說，她只是不分區海選投件者。請問連最一開始的故事都對不起來，台灣人民還能相信柯文哲、徐春鶯的說法嗎？

2.徐春鶯指控中國媒體包括海峽衛視、今日海峽、中國台灣網等眾多統媒對她過去促統言論的報導均為假造，先姑且相信所言皆為真。那麼人民要怎麼信任你未來不會有更多「被假造」的促統言論，混淆視聽並且弱化台灣人心防？為什麼不採取行動，發表聲明及以後不再接受中國媒體採訪、甚至不再前往中國？

3. 在同一篇報導中，她也表示，「我作為中華民國的國民，我拿台灣的身分，我一定遵守憲法所規定的，全台灣大多數民眾的意見就是我的主張，因為我也是2300萬人的一份子，如果大部分人認為要統一，我就支持統一，大部分人認為要維持現狀那就維持現狀。」只問一句，如果大部分人認為要獨立呢？你知道在習近平的眼中，維持現狀基本上就等於獨立嗎？

吳欣岱指出，柯文哲試圖偷渡有統戰背景的不分區立委名單，被他政治操作上升為整個中配族群的對立，帶給許多中配朋友們很大的壓力，中配的確要有代言人，現在有許多立委都做得很好，羅致政、洪申翰、羅美玲等都是過去有相關提案的人。

吳欣岱直言，徐春鶯的國籍問題如今曝露出中華民國憲法的漏洞，柯文哲為了討好習近平試圖鑽這個漏洞，卻又沒有足夠的誠意進行政治溝通，徒增對立，非常惡質。

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