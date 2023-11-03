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藍白合破局？ 黃珊珊：下週安排柯文哲與副手拍照

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，她下週安排柯文哲與副總統參選人拍照，並表示民眾黨的選務不可能停。（圖擷自YouTube館長惡名昭彰）

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，她下週安排柯文哲與副總統參選人拍照，並表示民眾黨的選務不可能停。（圖擷自YouTube館長惡名昭彰）

2023/11/03 23:40

〔中央社〕藍白合因正副總統人選而卡關多時，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，她下週安排柯文哲與副總統參選人拍照，「到底要不要拍？」19日有競總成立大會，還要準備不分區立委文宣，民眾黨的選務不可能停。

國民黨今天提出藍白合總統人選產生新方案，柯文哲仍堅持全民調，但表示若在誤差範圍內，無論勝負他會禮讓，接受擔任副手。國民黨主席朱立倫回應，民調不論柯侯配或侯柯配，對賴蕭配都會贏，但差距呈麻花狀，統計上誤差是沒意義的，「不要再走回原點」。

黃珊珊今天晚間接受網紅「館長」陳之漢「誰來Talk館」訪問，被問到時間所剩不多，藍白合機率有多少。黃珊珊表示，現在已經3日，20日就要總統參選人登記，她下週有安排柯文哲與副總統參選人拍照，「到底要不要拍？」

黃珊珊說，民眾黨的選務不可能停，不分區立委參選人也要準備拍照、亮相，19日還有柯文哲競選總部成立大會，這都不可能等；她指出，因為全民調很快，3天就可以準備好，5天內做出來，這就是民眾黨能接受的方案。

至於柯文哲的副手人選或性別，黃珊珊笑說，她還不知道是誰，但有很多人選在徵詢，20日一定會知道。

陳之漢詢問是否可能「柯郭配」，黃珊珊未正面回應，僅表示鴻海創辦人郭台銘跟柯文哲交情不錯，會有最好的安排，至少是合作狀況。

陳之漢也問黃珊珊是否會加入不分區，黃珊珊說，從台北市長選舉後，她已被找了很多工作，「原則上，除非我有特殊的功能，否則應該不會放在不分區」；特殊功能是指放在第11、12、13名催票，那她就接受，若只是單純進國會，那沒有必要。

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