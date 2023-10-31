黃珊珊：柯文哲若當選 將設「司法改革委員會」

民間司法改革基金會、全國律師聯合會、台灣人權促進會等民間團體31日中午至位於新莊的民眾黨總統參選人柯文哲全國競選總部拜會，由柯文哲競選總幹事黃珊珊接見。（民間司法改革基金會提供）

2023/10/31 16:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕民間司法改革基金會、全國律師聯合會、台灣人權促進會等民間團體今（31）日中午至位於新莊的民眾黨總統參選人柯文哲全國競選總部拜會，由柯文哲競選總幹事黃珊珊接見。民團指出，黃珊珊對民團的共同訴求相當認同，承諾柯文哲若當選一定會做到，並於總統府下設「司法改革委員會」，以推動司法改革與人權保障。

民團提出「總統候選人於當選後，應廣納民眾的聲音，建立公開對話的機制，凝聚司法改革及人權保障的社會共識」，與「總統候選人於當選後，應設置常設性、納入民間參與的『司法改革委員會』，針對改革措施的落實，建立穩定、有效的檢討及監督措施」兩大訴求。

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除了民團的共同兩大訴求外，團體代表也分別就「基層警察、檢察官、法官的過勞及人力出走」、「律師辦理國民法官案件的意願低落」、「強化法官判決遵循國際人權公約的專業意識」、「司法鑑識標準的科學一致化」、「刑事特別冤案救濟機制（CRCC）的推動及冤案成因的檢討」、「近用司法的無障礙環境及措施」、「成立『警察績效制度管理及教育訓練委員會』，並檢討警消勤務負擔與安全」等議題，指出司法制度仍亟待改革。

對於民團拜會所提出的各種議題，黃珊珊表示，改革的持續落實是最重要的一環，對於障礙者在法院的各種不便、刑法「兩小無猜條款」的實務困境、警察勤務的負荷過重等問題，若是立法院黨團可以提出、處理的問題，民眾黨現在就願意支持、採取行動，柯文哲若當選，也會一一重視、檢討。

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