美麗島最新民調！ 賴清德支持度上升3％逼近4成新高

《美麗島電子報》今日公布的最新民調顯示，賴清德仍穩定領先，侯友宜第二，柯文哲第三名。（資料照）

2023/11/03 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》今（3）日公布最新民調，在賴、侯、柯三人競爭的情況下，民進黨總統參選人賴清德遙遙領先，支持度逼近四成新高，國民黨總統參選人侯友宜位居第2名，至於民眾黨總統參選人柯文哲則是排名第3名，據數據來看，若鴻海創辦人郭台銘連署成功，四腳督的情況下，對柯文哲的民調傷害較大。

《美麗島電子報》週五公布總統大選最新民調，在賴、侯、柯三人競爭的情況下，報表顯示賴清德目前以39.7%的支持度穩居第一；而侯友宜，目前民調爬到第2名，拿下25.2%。至於近期引發藍營支持者反感的柯文哲，這次敬陪末座，僅拿下18%。

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另外，此次民調顯示，假設郭台銘加入選戰看來對侯友宜傷害相對較小，侯友宜仍能拿到21.8%，傷害最深的反而是柯文哲，僅拿到15.5%。賴清德在四腳督局面有36.9%支持度，郭台銘僅有6%。

美麗島電子報追蹤調查期程為7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波，2024年期間以連續2日為1波，進行追蹤調查。本次調查時間為2023年10月31日至11月2日，為追蹤民調第65波。

抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

最新追蹤民調結果，柯、侯在三腳督戰局的差距為7.2%。（美麗島電子報提供）

郭台銘若成功連署加入，賴清德的支持率依舊排名穩居第一。（美麗島電子報提供）

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