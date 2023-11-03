民眾質疑立委參選人張智倫以籃委會宣傳 新北市府違反行政中立

民眾投訴，藍營立委參選人張智倫，以中和區籃委會主委名義，四處懸掛宮燈旗競選。（民眾提供）

2023/11/03 16:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區有民眾投訴，國民黨立委參選人張智倫運用自己是中和區籃球委員會主委的身份，在舉辦主委盃時懸掛路邊的活動宮燈旗，拿政府補助刊登自己的大型照片，並標註立委參選人身份，行競選宣傳之實，新北市政府違反行政中立。

新北市體育處長洪玉玲表示，體育處有補助中和籃委會經費，所以活動宣傳上不宜有特定參選人名號，已要求中和籃委會撤除或修正。

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張智倫表示，接獲體育處通知後已經雇人拆除宮燈旗，加印立委參選人是廠商的好意，既然不合適就拆除。對於被指使用公部門補助製作競選旗幟，張智倫表示，公家補助的6萬元對舉辦球賽的經費只是象徵性意義，製作宮燈旗的費用都是來自中和籃委會的募款，外界的影射言過其實。

民眾投訴指出，在馬路安全島常常能看到政治人物舉辦社區活動的宣傳旗幟，上面一定少不了主辦人姓名及職位，但是大喇喇預告自己，是參選的候選人前所未見，這幾年中和籃球主委盃，從沒更改過宣傳文宣的圖片樣式，但今年宣傳旗上標註「立法委員候選人」搭上主委的姓名和照片，「政府給的上百萬元補助，都用到個人政治宣傳去了」。

民眾表示，他已經跟新北市政府多個單位陸續舉報通知，包括區公所、體育處、環保局和教育局，但目前還是旗幟照掛，活動照辦。

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