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仍堅持全民調 柯文哲：誤差範圍內「就算贏了我願擔任副手」

柯文哲下午受訪說，他願意退讓，但仍堅持全民調，並強調如果贏沒有超出誤差範圍，就算贏他也會禮讓當副手。（記者花孟璟攝）

柯文哲下午受訪說，他願意退讓，但仍堅持全民調，並強調如果贏沒有超出誤差範圍，就算贏他也會禮讓當副手。（記者花孟璟攝）

2023/11/03 16:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藍白合國民黨給出最後通牒是今天，柯文哲下午正式答覆國民黨，一方面強調自己願意退讓，一方面仍堅持全民調。他說，全民調結果就算他贏，如沒有超過誤差範圍，他願禮讓當副手，達到政黨輪替目標。

柯文哲今選擇到花東跑行程，早上到花蓮重慶市場掃街、和地方選舉幹部吃飯，也參觀新城鄉東昌定置漁場，晚上將到台東參加活動。

柯文哲說，為了這最後通牒，他今天一早與核心幕僚開會討論1個多小時，但討論到最後，焦點落在「柯文哲、民眾黨這次參選的目的」，到底是要勝選？還是提供台灣新的選擇？

柯認為，他還是相信科學，只有全民調才能反映真實民意、選出最強組合，贏的選總統、輸的當副手，但他也強調「願意退讓」，就算是全民調他贏了，如果在統計誤差範圍內，他願意當副手來達到政黨輪替的目標。

至於媒體提問，如國民黨不同意「全民調贏誤差範圍內就禮讓」論點，藍白還要合嗎？柯強調，不管結果是怎樣，民眾黨都會繼續前進，達到政黨輪替、聯合政府的目標。柯文哲話鋒一轉說，他不會要求國民黨今天一定要回應，更不會在媒體上講「火車開走就不理你」這種話，民眾黨只要主要幹部線上會議一小時就能做決策，他認為國民黨沒辦法這麼快。

昨和朱立倫通電話 柯文哲稱新方案像「縮小版民主初選」

柯文哲也說，他感謝朱主席昨和他通電話，費盡心思提的新方案包括日本模式、德國模式，日本模式是國、民眾兩黨立委參選人來投票，輸了當副手。「但我算算，他們（國民黨）有69位參選人、民眾黨是11位」，怎麼想都覺得很奇怪，「這不用投都知道誰會贏」，這更像縮小版的民主初選；至於德國模式其實就是看政黨支持度，等於就是比大小黨，排除中間選民選擇。

他強調，民眾黨參選的目的仍是希望達到政黨輪替，以改變台灣的政治文化為清廉、勤政，以及理性、務實、科學，不接受黑箱、密室、分贓政治，要改變過去的政治陋習。

柯文哲今天在藍白合最後期限日，跑到花蓮重慶市場拉票。（記者花孟璟攝）

柯文哲今天在藍白合最後期限日，跑到花蓮重慶市場拉票。（記者花孟璟攝）

柯文哲今天到花蓮市重慶市場和攤商搏感情，一一握手致意拉票。（記者花孟璟攝）

柯文哲今天到花蓮市重慶市場和攤商搏感情，一一握手致意拉票。（記者花孟璟攝）

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