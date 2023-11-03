朱立倫臉書談「藍白合」：莫忘初衷 「火車還沒到站」

國民黨主席朱立倫今日下午在臉書針對「藍白合」發文，呼籲雙方莫忘初衷，並再次以「火車還沒到站」，強調「藍白合」協商沒有破局。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/03 16:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午在臉書針對「藍白合」發文表示，這次在野團結的目標，是完成政黨輪替，實現第三波民主改革，終結民主獨裁，更是回應全台灣高達6成以上民眾的殷殷期盼，他除呼籲雙方莫忘初衷，並再次以「火車還沒到站」，強調「藍白合」協商沒有破局。

朱立倫指出，3天前他與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在景美會談時，大家都有共識不走回「民主初選」與「全民調」的原點，當下他也承諾柯會提出新的辦法，因此昨天上午他致電柯文哲，提供國民黨智庫學者專家所提出的2個整合方案，符合「公開透明」、「公平公正」、「國際常用」、「簡單快速」的方向。

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朱立倫表示，國民黨提出的2個方案，不論是國會支持度或是政黨支持度，目的都是希望協調出的總統候選人，能確保雙方公職施政理念一致，這是聯合政府不可或缺的基礎，也唯有藍、白組成聯合政府，才能達成第三波民主改革改，避免民主獨裁及個人英雄主義，這樣也才符合柯文哲所謂的改變台灣政治文化與參與政治的初衷。

朱立倫強調，藍、白雙方都不是為了個人，也不應該為了個別政黨，大家要結合在一起，以蒼生為念，改革之路繼續前行，大家莫忘初衷繼續努力。

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