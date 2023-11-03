柯不接受新方案仍堅持全民調 朱立倫：雙方不要再走回原點

國民黨主席朱立倫今（3）日午後召開記者會，就「藍白合」發表談話。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/03 14:30

〔記者施曉光／台北報導〕為突破「藍白合」困局，國民黨主席朱立倫昨天再向民眾黨主席柯文哲提出整合新方案，但柯文哲今仍堅持採取全民調方式，朱立倫今日下午在中央黨部召開記者會回應表示，否決全民調的人不是他，而是前一階段藍、白協商就已經結束，況且日前柯文哲與他及國民黨總統參選人侯友宜密會時也提及，就等國民黨再提出新方案，雙方不要又再走回原點，他並強調，柯文哲很辛苦，要面對民眾黨內部的主戰派，他也知道主戰派就是不希望柯文哲接受。

至於柯文哲今日宣布，如果採行全民調方式，他願意退讓，只要侯、柯的支持度對比在民調誤差範圍之內，無論勝負，柯都願意擔任侯的副手，朱立倫沒有正面回應，只強調他與柯文哲過去都在學校擔任教授，也都知道統計上會有誤差，誤差範圍的數字都是沒有意義的，並呼籲各大媒體就「侯柯配」、「柯侯配」對比「賴蕭配」進行對比民調，不要有任何的操控，就能讓所有非綠與在野支持者清楚答案。

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朱立倫還說，當侯、柯支持度對比呈現麻花狀態，任何一種搭檔方式都會贏，此時當然就要再參照一些先進國家的方式，為何不讓立委參選人以秘密投票方式，選出希望帶領他們的母雞？同時，政黨實力也應該要被顯現出來，他有信心國民黨可以超越民眾黨，事實就讓民調來證明。

朱立倫一開始先還原10月31日晚上自己與侯、柯3人在台北市景美密會的經過，他指出，當晚雙方討論有關正、副總統人選產生方式，所獲共識就是過去的民主式初選、全民調就不必再談了，大家也不要再回到原點，而是要想出新的辦法，當晚柯文哲表達希望國民黨由他召集智庫專家討論，並於昨日提出新方案，昨天他也與柯文哲通了電話。

有關國民黨最新的整合方案，朱立倫指出，一個是參考日本式方案，日本長期一黨獨大，由自民黨執政，黨內分了很多派系，為了決定日本總理、自民黨總裁人選，自民黨就由黨員與黨友一起投票，這也符合小雞（議員參選人）選母雞的精神，國會議員每人1票，佔2分之1比例，因此，國民黨的新方案建議由所有在野聯盟包括國民黨、民眾黨以及黨友大約85到86位立委參選人，以無記名方式秘密投票，佔2分之1比例，至於另外2分之1佔比，就尊重民眾黨主張的民調方式，民調對比佔2分之1。

朱立倫再指出，新方案建議的另一種方式，則是參考德國的聯立制模式，其實也是一種準全民調的方式，由「侯柯配」、「柯侯配」與「賴蕭配」進行對比民調，比例佔2分之1，另外2分之1則是民眾黨與國民黨互比政黨民調支持度。

朱立倫透露，昨天他與柯文哲通話時，柯文哲還特別詢問民調怎麼做，而且看起來柯文哲對於日本式比較有偏好，他則特別強調可由主流媒體共同做民調，最後再抽取幾家民調結果統計，但雙方也不需要再探討各家媒體市話、手機民調的佔比多少，柯在電話中還告訴他，要去說服國民黨的團隊，因此他也與侯友宜通過電話，侯只回覆一句話，完全尊重黨中央及學者專家的共識。

否認今天是D Day 朱立倫：火車還沒有到站

朱立倫並強調，他與侯友宜從未說過今天是藍白合協商的截止日，這完全是媒體的設定，不是他也更不是侯友宜所說，他希望藍、白雙方秉持原有共識，不要再回到原點，再去討論全民調，也不要再討論民主初選，並盼望柯文哲可以靜下心來，大家莫忘初衷，結合在一起，共同讓台灣民主進入第三波改革，讓兩岸和平，讓擔心受怕的家長們，可以安心孩子過好日子。

朱立倫還說，民眾黨與國民黨內部都有很多的主戰派，柯與他都要面對這些主戰派，因此，雖然他滿心樂觀期待，但也知道一定會碰到問題與困難，但希望大家可以想一想，他並再度重申，「火車根本還沒有到站」，卻有媒體設定今天好像已經到站！

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