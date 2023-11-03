世新中文系將停招 陳建仁：科系結構需要與時俱進調整

行政院長陳建仁（左）與教育部長潘文忠（右）。（記者方賓照攝）

2023/11/03 15:58

〔記者楊丞彧／台北報導〕不敵少子化浪潮，台北市世新大學日前證實中國文學系將於114學年停招，行政管理學系碩士班也擬於同年度停招。民眾黨立委張其祿今（3）日質詢時問及相關問題時，行政院長陳建仁回應，他也曾在大學教書，校內的科系結構需要與時俱進地進行調整，是有必要的考量。

立法院院會今（3）日繼續進行政院長施政報告總質詢，邀請行政院長陳建仁率相關部會首長列席並備質詢。

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張其祿提及，在少子化浪潮下，世新中文系停招不見得是小事。在不指涉特別個案下，他認為，未來可能面臨到的是私校倒閉問題，或是私校內部師生裁撤、系所整併等嚴峻問題。

對此，教育部長潘文忠回應，少子化確實帶來衝擊，教育部現在也有更全面性的作法支持學校，在擴大國際招生與留學生方面，希望讓有機會努力的學校繼續發展。而在整體生源減少的前提下，校方確實也要有空間做調整，但並非由單方面由學校行政決定，內部必須進行充分地溝通對話，若要減招也得考量到教師權益等。

張其祿則直言，某些科系被認為未來沒出路，應不應該存在也引發社會上的諸多辯論。當然，這是危機也是轉機，因此他認為，或許應該順勢進行學校內的結構性調整。擔任立委前也在大學教書的他提到，沒有一個科系會自己說自己不重要，每個學科都有其用、各有各的價值，這也是事實。可是，當我們面臨少子化，人就一點點，每個學生都要有好出路。

張其祿認為，「大學不分系」可能是一個方法，讓大家在大一、大二不用先綁死，能更有彈性地去做選擇。否則，若完全都無法改變，結果可能是師生、科系全盤皆輸。他問陳揆，我們是否應該思考，大學結構是否真的到了該調整的時刻了？

陳建仁說，他也曾在學校教過書，學校裡面的科系確實是需要與時俱進進行調整。例如，台灣大學的公共衛生學院，原本有流行病學、預防醫學與統計，後來又隨著時代的變化合在一起。但這也要看各學校的特色，如果是技職學校、科技大學等，有其自身特色。但他認同，與時俱進的科系調整及學程設計，是有必要的考量。

張其祿則直言，這件事若期待「由下而上」是很難達成的，必須也要有「由上而下」的政策。如果不透過政策導引，那每個科系一定都會說「我一定要存在」。潘文忠則回應，有些政策確實是教育部要做的，例如大學保留部分名額，就是讓學校保有調整機制；他也認同不要像過去一樣過度僵化。

對於近期中部地區多所大專院校超過百名學生遭詐騙，張其祿則說，這與我國學生缺乏財金素養有關，且台灣年輕人對這塊相當陌生，很多都是所謂的「金融小白」。我國金融教育不如想像中辦得好，但這在美國都是高中必修課了，課程不應僵化在以往，新世代的ICT或Fintech等課程，是否有必要讓金融素養變成教育的一環？

潘文忠說，多年前卡奴問題爆發時，教育部曾與金管會發展相關課程，並納入教科書。但是，現在碰到新型態的詐騙手法，未來確實應該深化加強這部分的教育，教育部可以再來做延續。張其祿則說，我們其實也不需要再做創新，美國與日本等國都已經很普及，可以考慮向他們學習。

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