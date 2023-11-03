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郭台銘臉書發表政見 偏鄉師加薪、AI協助雙語教學

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）

2023/11/03 15:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統擬參選人郭台銘昨天（2日）宣布送交餘103萬份民眾連署書給各縣市選委會後，今天再度神隱、沒有公開行程。不過他在臉書上發表教育政見，宣稱要為偏鄉教師加薪、利用AI人工智慧和數位科技協助雙語教學和教學輔助，縮短數位落差。

郭台銘在臉書貼文，稱台灣的教育資源分配不均主要來自3個層面，第一是城鄉弱勢，除了台北市、基隆市、新竹市以及嘉義市外，18個縣市都有「偏遠學校」。偏遠地區學校學生共10萬7480人，占全體學生人數的4.6%。仍有多數處於偏鄉的孩子，面臨「老師缺乏」與「師資不穩」的困境，

第二是經濟弱勢，110年度全台灣234萬名0歲到11歲兒童中，有將近6萬人來自中低收入戶家庭，缺乏學習資源，也造成孩子學習成果上的落差，社經背景與學生閱讀、數學和科學等學科的學習表現呈現高度相關。

第三是族群弱勢，「城鄉弱勢」及「經濟弱勢」呈現正相關，形成惡性循環，加深「教育資源的不均」及「教育平權理想的障礙」。

郭台銘提出5項教育政見，第一是提高偏遠及高山地區教師加給，每月5000元起跳。第二是偏鄉與高山地區教師提供住房補貼，服務滿15年教師，依據艱困等級，政府提供5年到10年房貸平均利息補貼。

第三是由政府補助與NGO（非政府組織）合作，在偏鄉與高山地區增設「學生希望中心」，提供安全舒適居住環境、社工員陪伴、課業輔導、心靈關懷。

第四是政府編列預算設立「大專學生協助弱勢族群課業輔導計畫」，目前各大專院校有類似「幼幼社」等，自發性偏鄉與弱勢孩子課輔與生活陪伴機制，且絕大多數都是大專學生奉獻愛心與時間，利用課餘時間照顧弱勢孩子。

第五是利用AI人工智慧與數位科技，協助雙語教學及教學輔具（不僅針對偏鄉），縮短數位落差，並要求教育部編列經費與計畫，充實學校的AI人工智慧與數位學習環境，增加同學學習興趣、增加學習效率，縮短數位落差。

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）（記者吳亮儀攝）

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）（記者吳亮儀攝）

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）（記者吳亮儀攝）

郭台銘再度神隱，僅用臉書發表國家教育政見。（取自郭台銘臉書）（記者吳亮儀攝）

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