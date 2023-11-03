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日本撤僑專機搭載台灣人 外交部致謝：互助展現真誠友誼

外交部今日表示，對日本政府友我情誼及對我國僑民的協助表達誠摯謝意。（資料照）

外交部今日表示，對日本政府友我情誼及對我國僑民的協助表達誠摯謝意。（資料照）

2023/11/03 13:54

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國在以色列1名僑民及其以色列籍配偶與子女一共4人，搭乘日本政府撤僑專機自以色列離境。外交部今（3）日表示，對日本政府友我情誼及對我國僑民的協助表達誠摯謝意，並指出兩國協助彼此僑民撤離戰地，充份體現兩國相助的真誠友誼。專機預定於東京時間11月3日晚間6時（台灣時間同日傍晚5時）許抵達東京羽田機場。

外交部表示，我國駐以色列代表處與理念相近國家在以國使館向有密切的聯繫。日本政府日前安排一架自衛隊運輸機赴以色列協助其國人返國，日本駐以色列大使館與我國駐以色列代表處聯繫，願提供若干機位予我國僑民搭乘；經駐處聯繫詢問，共有1名國人及其眷屬共4人登記搭乘。

外交部表示，台灣與日本是印太區域共享民主、自由及人權普世價值的夥伴。兩國協助彼此僑民撤離戰地，充份體現兩國相助的真誠友誼。我國駐以色列代表處也將持續積極透過不同方式，對有意願離開以色列的僑胞國人，提供必要的協助。

日本自衛隊撤僑專機於當地時間本月2日於下午4時自台拉維夫本古里安機場起飛，預定於東京時間11月3日晚間6時許抵達東京羽田機場。

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